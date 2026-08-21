Veröffentlicht am 21.08.2026

Bad Bramstedt. Einmal im Jahr, nach den Sommerferien, lädt die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde zum Gottesdienst am Gesundbrunnen am Brunnenweg ein. In diesem Jahr findet dieser Gottesdienst am 30.August statt.

Das Motto des Gottesdienstes ist: Schön, dass du da bist! „Wir laden die Gemeinde ein, an diesem schönen Ort zwischen Wald und Wiesen miteinander Gottesdienst zu feiern“, sagt Pastorin Fenske. „Wir haben wieder einige Taufanmeldungen, denn dieser Gottesdienst ist bei Tauffamilien sehr beliebt.“

Musikalisch wird der Gottesdienst von KMD Ulf Lauenroth gestaltet. Die Kirchengemeinde wird Bänke aufstellen. Es wird aber auch darum gebeten, wenn möglich, eigene Stühle oder Decken mitzubringen, damit auf jeden Fall alle Platz finden. Der Gottesdienst am 30.8.26 beginnt um 10.30 Uhr, also etwas später als sonst. Im Anschluss bietet die Evangelische Jugend Kuchen und Getränke an.