Veröffentlicht am 28.09.2026

Hitzhusen (ots) - In der Nacht zu Sonntag (27. September 2026) ist es gegen 00:05 Uhr auf der B206 zwischen Bad Bramstedt und Wrist zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr ein 23-jähriger Mann mit einem grauen Kleinwagen aus Richtung Bad Bramstedt kommend die Hauptstraße in Richtung Wrist. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam anschließend im Seitengraben zum Liegen.

Der Verunfallte konnte bereits vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes und der Polizei durch andere Verkehrsteilnehmer aus seinem Fahrzeug befreit werden.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten während der Unfallaufnahme deutlichen Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von mehr als 1 Promille. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutprobenentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes.

Der 23-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten ihn zur weiteren medizinischen Behandlung und zur Entnahme der Blutprobe in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Die Polizeistation Bad Bramstedt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der bulgarische Staatsangehörige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss verantworten.