Veröffentlicht am 23.09.2026

Weddelbrook (ots) - Zu einer großangelegten Alarmübung der Freiwilligen Feuerwehren aus dem zweiten Zug des Amt Bad Bramstedt-Land sowie umliegender Feuerwehren kam es am Montagabend, dem 21.09.2026 in Weddelbrook.

Um 17:55 Uhr wurden die ersten Freiwilligen Feuerwehren mit dem Alarmstichwort "FEU 2 Y (Feuer, zwei Löschzüge mit Menschenleben in Gefahr)" in die Glückstädter Straße nach Weddelbrook alarmiert. In "Wolters Gasthof" kam es während einer Veranstaltung zu einer unklaren Rauchentwicklung im Objekt, mehrere Personen seien in Gefahr. Der Gasthof verfügt über ein Restaurant, einen Biergarten sowie einen großen Saal für Veranstaltungen.

Bereits vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurden durch das anwesende Personal erste Evakuierungsmaßnahmen durchgeführt. Alle fußläufigen Patienten bzw. betroffenen Personen wurden aus dem Objekt geführt und am vorgeschriebenen Sammelpunkt betreut. Da im Inneren des weitläufigen Objektes weitere Personen vermutet wurden, galt es, eine rasche Erkundung durchzuführen und die Menschenrettung einzuleiten.

Über mehrere Zugänge verschafften sich die Trupps unter umluftunabhängigem Atemschutz Zugang zum Objekt und konnte im Verlauf der Übung alle Personen retten und an den Rettungsdienst übergeben.

Für alle verletzten und betroffenen Personen wurde im rückwärtigen Bereich außerhalb des Objektes eine Verletztensammelstelle eingerichtet.

Die Brandbekämpfung erfolgte über drei Wege. Hierfür konnten die Zugänge im hinteren Bereich des Gasthofes zum Saal sowie im vorderen Bereich über den

Haupt- und einen Nebeneingang genutzt werden. Ebenfalls im Einsatz war die Drehleiter aus Bad Bramstedt. Die Wasserversorgung wurde über das örtliche Hydrantennetz sichergestellt.

Zur weiteren Lagebeurteilung wurde die Technische Einheit "Drohne" aus dem Amt Bad Bramstedt-Land eingesetzt, um die Einsatzstelle aus der Luft zu beurteilen und weitere Maßnahmen einzuleiten.

Zur weiteren Unterstützung bei der Brandbekämpfung an der Einsatzstelle wurde aus dem Kreis Steinburg die Freiwillige Feuerwehr Wrist angefordert sowie aus dem Amt Auenland Südholstein die Freiwillige Feuerwehr Lentföhrden.

Für die Einsatzstellenhygiene ist im Amt Bad Bramstedt-Land die Freiwillige Feuerwehr Armstedt zuständig. Durch die Kameradinnen und Kameraden wurde ein Platz zur Einsatzstellenhygiene eingerichtet und betreut und eine grobe Reinigung der Einsatzschutzbekleidung der eingesetzten Atemschutzgeräteträger durchgeführt. Bei einem realen Einsatz würde die Bekleidung entsprechend der Vorgaben an eine Reinigungsfirma weitergegeben.

Nach ca. 90 Minuten war die Übung beendet. Für alle an der Übung Beteiligten gab es anschließend noch einen kleinen Imbiss.

Ein großer Dank geht an Wolters Gasthof, alle verletzten Darstellerinnen und Darsteller aus den Freiwilligen Feuerwehren Hardebek, Bimöhlen, Nützen-Kampen, Kaltenkirchen, Hohenlockstedt (Ortswehr Lockstedter Lager), DLRG Bad Bramstedt sowie die Übungsbeobachter und alle beteiligten Kameradinnen und Kameraden.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Weddelbrook

Freiwillige Feuerwehr Hitzhusen Freiwillige Feuerwehr Mönkloh Freiwillige Feuerwehr Heidmoor Freiwillige Feuerwehr Wrist Freiwillige Feuerwehr Lentföhrden Freiwillige Feuerwehr Bad Bramstedt Führungsgruppe II des Amt Bad Bramstedt-Land Technische Einheit "Drohne" des Amt Bad Bramstedt-Land Einsatzstellenhygiene Amt Bad Bramstedt-Land durch Freiwillige Feuerwehr Armstedt Kreisfeuerwehrverband Segeberg mit einem Pressesprecher Bürgermeisterin der Gemeinde Weddelbrook Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein mit einem Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Rettungswagen sowie einem Krankentransportwagen