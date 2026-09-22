Veröffentlicht am 22.09.2026

Bad Bramstedt. Der Ausschuss für Planung und Umwelt hat sich für die Ansiedlung eines dm-Drogeriemarktes in Bad Bramstedt ausgesprochen. Geplant ist eine Verkaufsfläche von rund 680 Quadratmetern. Für das Vorhaben liegt bereits ein positiver Bauvorbescheid vom 11. August 2015 vor.

Mit der Ansiedlung soll die Einkaufsstadt Bad Bramstedt gestärkt und zugleich das Fachmarktzentrum bei famila gesichert werden – insbesondere der Erhalt der dort ansässigen Geschäfte Takko, Deichmann und Ernsting's family. Zudem erhofft man sich neue Arbeitsplätze bei dm sowie die Sicherung bestehender Stellen in den umliegenden Fachmärkten.

Offene Fragen zum Bebauungsplan – etwa zu Baugrenze, Stellplätzen und Verkaufsflächen – gelten als lösbar und sollen im Einvernehmen mit Stadtverwaltung und Politik geklärt werden. Die Verwaltung wurde beauftragt zu prüfen, ob dafür ein reguläres Bauleitverfahren notwendig ist oder ob eine vereinfachte Lösung möglich ist.

Die Politik hofft nun auf ein zügiges weiteres Verfahren.

Quelle: famila /Ratsinformationssystem Stadt Bad Bramstedt