Veröffentlicht am 18.09.2026

Hinsetzen, miteinander ins Gespräch kommen und anderen Menschen begegnen – dafür schaffen die Anziehungspunkte der Diakonie Altholstein ab sofort ganz bewusst Raum. An allen Standorten laden neu eingerichtete Plauderplätze dazu ein, unkompliziert miteinander ins Gespräch zu kommen und neue Kontakte zu knüpfen.

Dabei hat jeder Anziehungspunkt seinem Begegnungsort einen eigenen Namen gegeben: In Bordesholm lädt die „Du & Ich – Wir-plaudern-Bank“ zum Verweilen ein, in Hohenwestedt der „Klönkorf“, in Neumünster die „Bank der Begegnungen“ und in Nortorf die „Klönschnackbank“. In Bad Bramstedt und Rendsburg gibt es jeweils eine „Plauderecke“.

Die Idee dahinter ist bewusst einfach: einen Platz anbieten, sich dazusetzen und miteinander reden. So möchten die Anziehungspunkte neben Einkauf und Beratung noch stärker Räume für Begegnung und Gemeinschaft schaffen. Das Angebot steht allen offen, die Lust auf ein Gespräch und Austausch mit anderen haben.