Veröffentlicht am 11.09.2026

Bad Bramstedt, September 2026 – Die Stadt Bad Bramstedt lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zur zweiten öffentlichen Informationsveranstaltung zur Kommunalen Wärmeplanung ein. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 23. September 2026, von 18:00 bis 20:00 Uhr im Schloss Bad Bramstedt statt. Nachdem bei der ersten Veranstaltung die Ergebnisse der Bestands- und Potenzialanalyse vorgestellt wurden, steht nun der nächste wichtige Schritt im Fokus. Das beauftragte Planungsbüro OCF Consulting wird insbesondere die entwickelten Zielszenarien, die voraussichtlichen Wär-meversorgungsgebiete sowie den geplanten Maßnahmenkatalog für die zukünftige Wärmeversorgung der Stadt vorstellen.

Die Kommunale Wärmeplanung bildet die strategische Grundlage für eine klimafreundliche, wirtschaftliche und zukunftssichere Wärmeversorgung in Bad Bramstedt. Sie zeigt auf, welche Möglichkeiten für eine treibhausgasneutrale Wärmeversorgung bestehen und welche Maßnahmen in den kommenden Jahren umgesetzt werden können.

„Die Umstellung auf eine zukunftsfeste, bezahlbare und treibhausgasneutrale Wärmeversorgung ist eine wichtige Aufgabe für unsere Stadt. Die nun vorliegende Kommunale Wärmeplanung bildet die Grundlage für die nächsten Schritte und die konkrete Umsetzung der Wärmewende in Bad Bramstedt“, erläutert Doreen Müller, Klimaschutzmanagerin der Stadt Bad Bramstedt.

Ergänzend wird Jan Asbahr, Energieeffizienzexperte und Gebäudeenergieberater von den Gebäudelotsen noch einen praktischen Input geben, wie es für Gebäudeeigentümer*innen weitergehen kann. Im Anschluss an die Vorträge besteht die Gelegenheit, Fragen zu stellen und mit den Fachleuten ins Gespräch zu kommen.

Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung per E-Mail an klimaschutz@bad-bramstedt.de gebeten. Die Stadt Bad Bramstedt freut sich auf eine rege Beteiligung und den gemeinsamen Austausch über die zukünftige Wärmeversorgung der Stadt. Veranstaltungsdaten auf einen Blick

Öffentliche Informationsveranstaltung zur Kommunalen Wärmeplanung Mittwoch, 23. September 2026 Uhrzeit: 18:00 bis 20:00 Uhr Schlosssaal Bad Bramstedt Referenten: OCF Consulting und Gebäudelotsen Anmeldung gerne unter klimaschutz@badbramstedt.de