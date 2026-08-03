Veröffentlicht am 03.08.2026

Bad Bramstedt. Markus Bartels betrachtet Bad Bramstedt aus einer langfristigen botanischen Perspektive. Wenn der stellvertretende Bauhofleiter heute eine junge Magnolie an einer Straße, auf einer Grünfläche oder entlang eines Weges sieht, denkt er nicht nur an ihren aktuellen Zustand. Er betrachtet die Entwicklungsmöglichkeiten der kommenden Jahrzehnte, die spätere Wirkung im Stadtraum und das Zusammenspiel mit anderen Gehölzen.

Aus diesem Ansatz ist ein langfristiges botanisches Konzept für Bad Bramstedt entstanden. Über viele Jahre wurden Pflanzenarten und Sorten gezielt ausgewählt, geeignete Standorte geprüft und Gehölzbestände aufgebaut, die inzwischen auch das Interesse von Fachleuten über die Region hinaus wecken. Ziel ist nicht die Sammlung möglichst vieler besonderer Pflanzen. Vielmehr geht es darum, durch eine standortgerechte und langfristig angelegte Gehölzentwicklung unterschiedliche botanische Räume innerhalb der Stadt entstehen zu lassen und miteinander zu verbinden.

Noch ist diese Entwicklung nicht überall auf den ersten Blick erkennbar. Viele der gepflanzten Gehölze befinden sich noch in einer frühen Entwicklungsphase, einige Magnolien sind erst wenige Jahre alt. Ihre räumliche und gestalterische Wirkung wird sich erst mit zunehmendem Alter vollständig entfalten. Das Konzept entwickelt sich daher parallel zum Wachstum der Pflanzen.

Gerade deshalb ist ein vorausschauender Blick notwendig. Damit aus den einzelnen Pflanzungen langfristig ein erkennbares Profil entstehen kann, braucht es begleitende Strukturen. Dazu gehören eine fachliche Dokumentation des Bestandes, Informationen zu den einzelnen Gehölzen, mögliche Themenrouten, Führungen, Kooperationen sowie eine schrittweise Vermittlung der Inhalte an Bürgerinnen und Bürger sowie an Gäste der Stadt.

„Ich denke bei der Bepflanzung nicht nur an den einzelnen Baum, sondern an das Bild, das an einem Ort langfristig entstehen kann“, sagt Bartels. „Welche Wuchsform passt dorthin? Wann blüht die Pflanze? Welche Farben, Höhen und Strukturen ergänzen sich? Solche Pflanzbilder brauchen Zeit. Deshalb müssen wir heute Entscheidungen treffen, deren Wirkung sich häufig erst Jahre später vollständig zeigt.“

Fachlich schon heute außergewöhnlich

Die botanische Grundlage, auf der Bad Bramstedt aufbauen kann, ist bemerkenswert. Im öffentlichen Raum wachsen inzwischen mehr als 180 verschiedene Baumarten. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Magnoliensammlung mit rund 215 Exemplaren in etwa 150 Arten und Sorten. Darunter befinden sich zahlreiche seltene Arten und Kultivare. Ergänzt wird der Bestand durch Zierkirschen, klimaangepasste Stadtbaumarten sowie weitere gestalterisch und ökologisch wertvolle Gehölze.

Diese Vielfalt ist das Ergebnis einer langfristigen fachlichen Planung. Bei der Auswahl wurden nicht nur gestalterische Kriterien berücksichtigt, sondern auch standortbezogene Anforderungen und die zu erwartende Entwicklung unter sich verändernden klimatischen Bedingungen. Bodenverhältnisse, Wasserhaushalt, Lichtangebot, verfügbarer Raum, Wuchsform und Widerstandsfähigkeit gegenüber Umweltstress spielen dabei ebenso eine Rolle wie Blütezeiten, Farbwirkungen und das Zusammenspiel mit dem umgebenden Stadtbild.

Angesichts zunehmender Hitzeperioden, längerer Trockenphasen und häufiger auftretender Wetterextreme stehen viele Kommunen vor der Herausforderung, ihre Gehölzbestände an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Die gezielte Verwendung unterschiedlichster Arten kann dazu beitragen, Risiken zu verteilen und die Widerstandsfähigkeit des städtischen Baumbestandes langfristig zu erhöhen. Vielfalt wird damit nicht nur zu einem gestalterischen, sondern auch zu einem wichtigen strategischen Element der kommunalen Grünplanung.

Dass ein solches botanisches Fachwissen unmittelbar im städtischen Bauhof vorhanden ist, stellt für Bad Bramstedt einen besonderen Vorteil dar. Die Pflanzen werden nicht nur gepflanzt, sondern über Jahre hinweg begleitet und beobachtet. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse fließen kontinuierlich in zukünftige Entscheidungen ein.

Anerkennung durch einen Magnolien-Experten

Wie außergewöhnlich der Bestand bereits heute ist, bestätigte kürzlich der Magnolienexperte Michael Gottschalk bei einem Besuch in Bad Bramstedt. Michael Gottschalk zählt zu den profiliertesten Magnolienfachleuten Deutschlands. Seit Jahrzehnten beschäftigt er sich mit der Kultur, Sammlung und Züchtung von Magnolien und verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit mehreren hundert Arten und Sorten. Als Züchter eigener Magnoliensorten gilt er als anerkannter Experte auf diesem Gebiet. Darüber hinaus engagiert er sich in fachlichen Netzwerken zur Erhaltung und Dokumentation von Magnolien sowie in Projekten zur Bewahrung wertvoller genetischer Ressourcen dieser Pflanzengattung.

Er besichtigte verschiedene Standorte und zeigte sich von der Vielfalt, der Auswahl der Gehölze und der fachlichen Konzeption beeindruckt.

„Bad Bramstedt hat sehr gute Chancen, sich langfristig zur Magnolienstadt Deutschlands zu entwickeln“, sagt Gottschalk. „Hier wachsen viele ausgesprochen seltene Arten und Sorten. Besonders bemerkenswert sind die sorgfältige Standortauswahl und die Fachkenntnis, mit der die Sammlung aufgebaut wurde. Eine solche Expertise innerhalb einer Stadtverwaltung zu haben, ist keineswegs selbstverständlich.“

Diese positive Einschätzung bedeutet jedoch nicht, dass Bad Bramstedt bereits heute als fertige Magnolienstadt verstanden werden sollte. Viele Gehölze benötigen noch Zeit für ihre Entwicklung. Der Bestand ist derzeit vor allem aus fachlicher Sicht außergewöhnlich. Mit den Jahren wird seine Wirkung zunehmend sichtbar werden und auch für ein breiteres Publikum erlebbar sein.

Von der Pflanzidee zum Stadtprofil

Das botanische Konzept soll künftig nicht allein als Aufgabe des Bauhofs betrachtet werden. Vielmehr bietet es die Möglichkeit, Verbindungen zu Stadtmarketing, Tourismus, Kultur, Innenstadtentwicklung, Umweltbildung und Wirtschaftsförderung herzustellen.

Hierfür müssen frühzeitig die passenden Grundlagen geschaffen werden. Denkbar sind thematische Spaziergänge, digitale Karten, Beschilderungen, Führungen, Fachveranstaltungen sowie Kooperationen mit botanischen Einrichtungen, Hochschulen und Baumschulen. Zunächst dürfte Bad Bramstedt insbesondere für Fachleute, Garteninteressierte und Pflanzenfreunde interessant sein. Mit zunehmender Größe und Wirkung der Gehölze können später weitere Zielgruppen hinzukommen.

Für Swantje Maaß, Leiterin des Amts „Amt. Zum Glück.“, liegt darin eine Chance, unterschiedliche Bereiche der Stadtentwicklung miteinander zu verbinden.

„Wir haben hier keine künstlich erfundene Marketingidee, sondern eine besondere Qualität, die bereits vorhanden ist und weiterwächst“, sagt Maaß. „Unsere Aufgabe besteht darin, frühzeitig Strukturen zu schaffen und daraus Schritt für Schritt ein glaubwürdiges Profil für Bad Bramstedt zu entwickeln.“

Aus Sicht von Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung kann ein solches Profil langfristig auf mehreren Ebenen wirken. Attraktive Grünräume erhöhen die Aufenthaltsqualität, machen die Stadt für Gäste interessanter und schaffen zusätzliche Anlässe, die Innenstadt zu besuchen. Davon können Gastronomie, Einzelhandel und Dienstleistungen profitieren. Gleichzeitig gewinnen Faktoren wie Lebensqualität, Umweltqualität und Freiraumgestaltung bei der Wahl von Wohn- und Arbeitsstandorten zunehmend an Bedeutung.

„Menschen und Unternehmen achten nicht nur auf Straßen, Grundstücke und Verkehrsanbindungen“, sagt Maaß. „Sie achten auch darauf, ob eine Stadt lebendig ist, ein eigenes Profil besitzt und eine hohe Lebensqualität bietet. Eine besondere botanische Identität kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten.“

Kultur zwischen Pflanzen und Stadträumen

Auch kulturelle Angebote sollen künftig stärker mit den öffentlichen Grünflächen und Freiräumen Bad Bramstedts verknüpft werden. Das Schloss, die Osterau-Insel, die Schlosswiese, Plätze und weitere Grünanlagen bieten Potenzial für Lesungen, kleine Konzerte, Kunstprojekte, Führungen oder saisonale Veranstaltungsformate.

Kultur muss dabei nicht ausschließlich an einzelne Veranstaltungsorte gebunden sein. Sie kann dort stattfinden, wo Menschen sich ohnehin aufhalten und bewegen. Gemeinsam mit Vereinen, Kirchen, Handel, Gastronomie und Kulturschaffenden können Angebote entstehen, die Begegnungen fördern, die Innenstadt beleben, lokale Akteure stärken und zugleich das botanische Profil der Stadt sichtbar machen.

Fragen zu Kosten und Nutzen

Der besondere Fokus auf Magnolien und andere seltene Gehölze wirft verständlicherweise Fragen auf. Warum benötigt eine Stadt eine derart große Vielfalt? Welche Kosten entstehen? Und welchen Nutzen hat dies für die Bürgerinnen und Bürger?

Das Konzept sieht keine kurzfristige oder flächendeckende Neubepflanzung vor. Die botanische Entwicklung erfolgt langfristig und schrittweise, beispielsweise im Rahmen notwendiger Ersatzpflanzungen, bei Umgestaltungen von Straßenräumen oder bei der Weiterentwicklung öffentlicher Grünflächen.

Natürlich entstehen Kosten für Anschaffung, Pflanzung und Pflege. Gleichzeitig baut das Konzept auf vorhandenen öffentlichen Flächen und bestehenden Strukturen auf. Es benötigt keine zusätzlichen Veranstaltungsstätten, keine dauerhafte Veranstaltungstechnik und keine laufenden Mietkosten. Die Gehölze entwickeln sich über Jahrzehnte weiter und verbinden dabei gestalterische, ökologische, klimatische, touristische und wirtschaftliche Funktionen.

Bäume und Gehölze spenden Schatten, reduzieren Hitzebelastungen, verbessern das Mikroklima, speichern Kohlenstoff, bieten Lebensräume für zahlreiche Tierarten und erhöhen die Aufenthaltsqualität öffentlicher Räume. Gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels gewinnen solche Leistungen zunehmend an Bedeutung.

Die Stadt will die Menschen stärker mitnehmen

Viele dieser Zusammenhänge sind im Alltag nicht unmittelbar erkennbar. Wer heute eine junge Magnolie betrachtet, kann häufig nicht wissen, wie selten die Sorte ist, warum gerade dieser Standort ausgewählt wurde oder welches langfristige Entwicklungsziel mit der Pflanzung verfolgt wird.

Die Stadt möchte die Bad Bramstedterinnen und Bad Bramstedter deshalb stärker in die Entwicklung einbeziehen und die fachlichen Hintergründe des Konzepts verständlich vermitteln.

Den Auftakt bilden zwei botanische Stadtführungen mit Markus Bartels. Sie finden am Sonnabend, 15. August 2026, und am Sonnabend, 5. September 2026, jeweils um 11 Uhr statt. Treffpunkt ist die Osterau-Insel. Die Teilnahme ist kostenlos.

Bartels wird besondere Pflanzen und Standorte vorstellen und erläutern, nach welchen fachlichen Gesichtspunkten die botanischen Bilder für unterschiedliche Bereiche der Stadt entwickelt wurden. Dabei geht es auch um die Frage, weshalb manche Entscheidungen ihre Wirkung erst nach Jahren entfalten und welche Chancen sich daraus langfristig für Bad Bramstedt ergeben können.

Am Mittwoch, 30. September 2026, folgt um 19 Uhr im Schloss eine Informationsveranstaltung zum botanischen Konzept. Dort werden die Grundidee, die langfristigen Entwicklungsziele sowie mögliche Auswirkungen auf Stadtbild, Klimaresilienz, Kultur, Tourismus und Wirtschaft vorgestellt. Auch Fragen zu Kosten, Nutzen und Prioritäten sollen offen diskutiert werden.

Noch prägen die jungen Magnolien das Bild Bad Bramstedts nicht überall. Doch die fachliche Idee hinter ihnen ist längst entwickelt. Markus Bartels hat begonnen, ein botanisches Zukunftsbild der Stadt aufzubauen, dessen vollständige Wirkung sich erst mit den Jahren entfalten wird.

Ob daraus langfristig ein überregional bekanntes Profil entsteht, hängt nicht allein vom Wachstum der Pflanzen ab. Entscheidend wird auch sein, ob es gelingt, die Entwicklung fachlich zu begleiten, verständlich zu vermitteln und als Beitrag zu einer klimaangepassten und lebenswerten Stadt konsequent weiterzuentwickeln. Darüber hinaus bietet das Konzept die Chance, Umweltbildung, Artenvielfalt, Klimaresilienz, Aufenthaltsqualität und Stadtidentität miteinander zu verbinden und damit ein langfristiges Generationenprojekt für Bad Bramstedt zu schaffen.

Bad Bramstedt investiert damit nicht nur in Bäume und Gehölze, sondern in eine langfristige Entwicklung von Lebensqualität, Klimaresilienz, Artenvielfalt und Identität. Was heute noch als junge Pflanzung erscheint, kann sich in den kommenden Jahrzehnten zu einem prägenden Merkmal der Stadt entwickeln.