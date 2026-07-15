Veröffentlicht am 15.07.2026

Bad Bramstedt. Ein Theatersaal lebt nicht allein von Bühne, Licht und Sitzreihen. Er lebt von den Menschen, die ihn nutzen: von Musikerinnen und Musikern, Theatergruppen, Vereinen, Kulturschaffenden, Veranstaltenden – und natürlich vom Publikum. Nach der neuen Vereinbarung zwischen der Stadt Bad Bramstedt und der Auenlandklinik kann das Kurhaustheater auch künftig als kultureller Ort genutzt werden. Nun geht es darum, die Spielstätte weiter mit Ideen, Formaten und Terminen zu füllen.

Die Stadt Bad Bramstedt verfügt künftig über ein Nutzungskontingent für das Kurhaustheater. Dieses Kontingent soll nicht nur für städtische Veranstaltungen genutzt werden, sondern ausdrücklich auch Vereinen, kulturellen Akteurinnen und Akteuren, Initiativen sowie Veranstaltenden aus Bad Bramstedt und der Region offenstehen. Auch kommerzielle Anbieter können das Kurhaustheater für passende Formate anfragen und nutzen.

„Das Kurhaustheater soll ein Ort bleiben, an dem Kultur sichtbar wird und Menschen zusammenkommen“, sagt Bürgermeister Felix Carl. „Mit der neuen Vereinbarung haben wir die Grundlage geschaffen. Jetzt möchten wir diejenigen einladen, die diese Bühne mit Leben füllen können.“

Möglich sind viele unterschiedliche Nutzungen: Konzerte, Lesungen, Theater- und Kleinkunstformate, Gastspiele, Theaterproduktionen, Vorträge, Vereinsveranstaltungen, Bildungsangebote, Kinoformate oder weitere kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen. Auch Proben von Musikerinnen und Musikern, Chören oder Theatergruppen können im Kurhaustheater ihren Platz finden.

„In Bad Bramstedt und der Region gibt es viele engagierte Menschen, die Kultur oft mit viel Herzblut gestalten“, so Swantje Maaß, Leiterin des Amtes „Zum Glück.“. „Diesen Akteurinnen und Akteuren möchten wir mit dem Kurhaustheater weiterhin eine Bühne geben. Gleichzeitig freuen wir uns über neue Ideen, Gastspiele, Produktionen und Formate, die zu diesem besonderen Ort passen.“

Die Stadt übernimmt die Koordination des Nutzungskontingents und unterstützt Veranstaltungen innerhalb dieses Rahmens auch weiterhin durch Öffentlichkeitsarbeit und Marketingmaßnahmen. Damit sollen insbesondere lokale und regionale Kulturangebote sichtbarer gemacht und die Spielstätte als lebendiger Ort der Begegnung gestärkt werden.

Interessierte Vereine, Kulturakteure, Initiativen, Veranstaltende und kommerzielle Anbieter können ab sofort Terminwünsche und Buchungsanfragen an die Stadt richten.

Buchungsanfragen für das Kurhaustheater können per E-Mail gesendet werden an: kurhaustheater@badbramstedt.de

Mit dem Aufruf möchte die Stadt frühzeitig Planung ermöglichen und zugleich zeigen: Das Kurhaustheater bleibt nicht nur erhalten – es soll auch weiterhin ein lebendiger Ort für Kultur, Begegnung und gemeinsames Engagement in Bad Bramstedt und der Region sein.