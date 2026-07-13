Veröffentlicht am 13.07.2026

Wiemersdorf. Am Montag, den 13. Juli, kam es in der Kieler Straße in Wiemersdorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Rettungswagen kollidierte beim Überholen unter Nutzung von Sonderrechten mit einem abbiegenden Pkw und touchierte in Folge des Unfalls ein geparktes Fahrzeug. Die Fahrerin des Rettungswagens erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die 55-jährige Rettungssanitäterin (deutsche Staatsangehörige) mit einem Rettungswagen die Kieler Straße aus Richtung Bad Segeberg kommend in Richtung Neumünster. Die 47-jährige Fahrzeugführerin (ebenfalls deutsche Staatsangehörige) eines VW Tiguan befuhr die Kieler Straße in gleicher Richtung und beabsichtigte auf der Kreuzung Kieler Straße / Dorfstraße / Osterdoor nach links in die Dorfstraße abzubiegen.

Im Rahmen der Einsatzfahrt näherte sich die Sanitäterin mit Sonderrechten auf der linken Fahrspur der Kreuzung und überholte eine Fahrzeugschlange. Nach ersten Angaben sei die Fahrerin des VW, als der Rettungswagen sich auf ihrer Höhe befand, nach links abgebogen und in der Folge mit der Front des Rettungswagens kollidiert. Der Rettungswagen sei anschließend gegen einen am Fahrbahnrand parkenden Pkw gestoßen, welcher danach gegen das dahinter ebenfalls parkende Fahrzeug geschoben wurde.

Bei der Kollision verletzte sich die Rettungssanitäterin schwer. Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die anderen Fahrzeuginsassen, zwei weitere Sanitäter und ein Patient, wurden durch den Unfall nicht verletzt. Hinzugerufene Rettungskräfte verbrachten die Fahrerin in ein umliegendes Krankenhaus und andere Rettungskräfte übernahmen den weiterhin erforderlichen Transport des Patienten.

Die Fahrerin des VW wurde durch den Aufprall leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel wurde ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.

Während des Einsatzes war die Kieler Straße bis etwa 15:10 Uhr voll gesperrt.

Ermittler der Polizeistation Bad Bramstedt nahmen nun die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall auf.