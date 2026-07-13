Veröffentlicht am 13.07.2026

Bad Bramstedt. Der Liberale Bürgerpreis 2026 der FDP Bad Bramstedt geht an den Unternehmer und Gastwirt Tom Möller. Die Auszeichnung wurde im Restaurant „Gazelle“ verliehen und in diesem Jahr bereits zum 47. Mal vergeben.

Die Vorsitzende des FDP-Ortsverbandes Bad Bramstedt, Kathrin Parlitz-Willhöft, würdigte in ihrer Laudatio insbesondere das außergewöhnliche soziale Engagement von Tom Möller und seinem Team. Tom Möller hat sich weit über die Grenzen ihres Restaurants hinaus einen Namen gemacht und zeigt seit Jahren, wie gesellschaftliche Verantwortung im Alltag gelebt werden könne.

In ihrer Ansprache hob Parlitz-Willhöft hervor, dass Tom Möller Menschen unterstütze, ohne großes Aufheben darum zu machen. Überschüssige Speisen würden regelmäßig kostenlos an Bürgerinnen und Bürger weitergegeben, Brötchen und Croissants verschenkt oder Suppen unter dem Motto „Die Suppe gibt es gegen ein Lächeln“ ausgegeben. Auch die kostenlosen Weihnachtsbuffets für Menschen, die das Fest nicht allein verbringen möchten, seien Ausdruck seines sozialen Engagements. Selbst übrig gebliebene Speisen bringe er, wenn nötig, persönlich zu obdachlosen Menschen.

„Tom Möller fragt nicht zuerst: Was bringt es mir?, sondern: Wie kann ich helfen? Genau diese Haltung macht sein Engagement so besonders“, sagte Kathrin Parlitz-Willhöft. Gemeinsam mit seinem Team zeige er, dass wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung kein Gegensatz seien.

Mit dem Liberalen Bürgerpreis würdigt die FDP Bad Bramstedt seit vielen Jahren Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise für das Gemeinwohl einsetzen. „Mit deinem Engagement schenkst du den Menschen nicht nur gutes Essen, sondern auch Aufmerksamkeit, Hoffnung und Gemeinschaft. Du machst unsere Stadt menschlicher. Deshalb bist du ein würdiger Träger des Liberalen Bürgerpreises 2026“, erklärte die FDP- Ortsvorsitzende.