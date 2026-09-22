Veröffentlicht am 22.09.2026

Am Sonntag, 27. September 2026, wird die Bad Bramstedter Innenstadt zur großen Bühne für die gesamte Region. Gemeinsam laden der Bürger- und Verkehrsverein Bad Bramstedt e. V. (BVV) und die Stadt Bad Bramstedt zu einem besonderen Aktionstag ein, der Handel, Vereine, Unterhaltung und das gesamte Umland zusammenbringen soll. Von 12 bis 17 Uhr öffnen die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag. Im Mittelpunkt des Tages steht ab 13 Uhr eine Premiere mit besonderem Potenzial: die erste „BürgerMeisterschaft – Eine Frage der Ehre im Auenland“.

Die Idee dahinter ist bewusst größer gedacht als ein einzelner verkaufsoffener Sonntag. BVV und Stadt wollen gemeinsam ein Veranstaltungsformat schaffen, das Menschen nach Bad Bramstedt zieht, die Innenstadt belebt und gleichzeitig die Verbindung zwischen der Stadt und ihren Umlandgemeinden sichtbar macht. Ein Termin, auf den man sich freut – und der sich langfristig im Veranstaltungskalender der Region etablieren kann.

„Wir wollten keinen verkaufsoffenen Sonntag, bei dem man einfach nur die Türen aufschließt. Unser Anspruch war, einen Tag zu entwickeln, an dem in der ganzen Innenstadt etwas passiert und für den es sich lohnt, nach Bad Bramstedt zu kommen“, sagt Sascha Fölster, Vorsitzender des BVV Bad Bramstedt. „Mit der BürgerMeisterschaft und den vielen Aktionen drumherum entsteht etwas, das Handel, Vereine, Stadt und Umland miteinander verbindet. Genau diese Mischung kann dem Tag Strahlkraft weit über Bad Bramstedt hinausgeben.“

16 treten an – aber nur einer kann BürgerMeister werden Bei der BürgerMeisterschaft stellen sich die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus Bad Bramstedt und den Gemeinden des Amtes Bad Bramstedt-Land gemeinsam mit dem Amtsvorsteher verschiedenen Herausforderungen. Dabei geht es ausdrücklich nicht um sportliche Höchstleistungen. Geschick, Wissen, Kreativität, Nervenstärke und eine Portion Glück werden mindestens genauso wichtig sein. Was genau auf die Teilnehmenden zukommt, bleibt bis zum Veranstaltungstag weitgehend geheim. Fest steht allerdings schon jetzt: Auch das Publikum spielt eine entscheidende Rolle. Denn wer seine Bürgermeisterin oder seinen Bürgermeister nach Bad Bramstedt begleitet, lautstark unterstützt und für die eigene Gemeinde Stimmung macht, kann seinem Team wertvolle Punkte sichern.

Deshalb geht der Aufruf ausdrücklich auch ins Umland: Kommt nach Bad Bramstedt, bringt Familie, Freundeskreis, Vereine und Nachbarschaft mit und feuert eure Bürgermeisterin oder euren Bürgermeister an. An diesem Nachmittag geht es schließlich nicht nur um einen Titel, sondern auch um ein kleines bisschen Gemeinde-Ehre.

Durch den Wettkampf führt NDR-Moderator Andi Gervelmeyer, der die verschiedenen Disziplinen begleitet und dafür sorgen wird, dass auch das Publikum jederzeit weiß, wer gerade die Nase vorn hat.

„Wir wollen zeigen, dass Innenstadtentwicklung auch über Erlebnisse und gemeinsame Identität funktioniert“, erklärt Swantje Maaß, Wirtschaftsförderung der Stadt Bad Bramstedt. „Die BürgerMeisterschaft soll neugierig machen, überraschen und vor allem Menschen zusammenbringen. Wenn am Ende die Bewohnerinnen und Bewohner der Umlandgemeinden in Bad Bramstedt stehen und ihren Bürgermeister anfeuern, während gleichzeitig in der gesamten Innenstadt etwas los ist, dann entsteht genau das, was wir erreichen wollen: Frequenz, Begegnung und ein gemeinsames Erlebnis, über das man anschließend spricht – und auf dessen nächste Ausgabe man sich schon freut.“

Die ganze Innenstadt macht mit Auch abseits der BürgerMeisterschaft wird es an diesem Sonntag viel zu entdecken geben. Im Maienbeeck betreut der Bauhof der Stadt Bad Bramstedt gemeinsam mit Eisenwaren Hingst die „Orangene Meile“ und macht dort Technik und Arbeitswelt auf besondere Weise erlebbar.

Ebenfalls im Maienbeek lädt die Tagespflege am Schäferberg in der Galerie Hopp & Shone zur Fotoausstellung „Kinder, wie die Zeit vergeht“ ein. Darüber hinaus wird dort ein Senioren-Café mit Crêpes, Kino, Musik und Vorträgen angeboten.

Für die Kids gibt es ein Karussell beim TUI Reisecenter und ein Luftballonkünstler wird in der Innenstadt tolle Figuren bauen. Zusätzlich lädt die klein.stadt.rallye Kinder dazu ein, Bad Bramstedt auf spielerische Weise zu entdecken und die Innenstadt selbst zum Erlebnis werden zu lassen. Wer mitmacht, darf sich zudem auf die Chance freuen, tolle Preise zu gewinnen. Nostalgisch geht es bei dem Drehorgelspieler, der an verschiedenen Standorten spielen wird, zu.

Im Landweg erwartet die Besucherinnen und Besucher eine Blaulichtmeile. Auf der Osterau-Insel lädt das BT-Orchester zum Picknick-Konzert ein und schafft damit einen musikalischen Ruhepunkt mitten im Veranstaltungsgeschehen. Im Schloss findet ein Frauen- und Mädchenkleidermarkt statt, während sich Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker am Bleeck präsentieren und diverse Foodtrucks an verschiedenen Stellen über die gesamte Innenstadt verteilen. Die Marius Müller-Westernhagen Coverband „Pfefferminz“ wird ab 14:00 Uhr zweimal 40 Minuten auf der Bühne am Landweg live für beste Stimmung sorgen. Zusammen mit den geöffneten Geschäften entsteht damit zwischen 12 und 17 Uhr ein Programm, bei dem sich ein Rundgang durch die gesamte Innenstadt lohnt – vom Maienbeeck über den Landweg und das Schloss am Bleeck bis zur Osterau-Insel.

Ein Sonntag für Bad Bramstedt und das ganze Auenland Mit dem gemeinsamen Veranstaltungstag wollen BVV und Stadt bewusst neue Wege gehen. Handel und Innenstadtbelebung werden mit Kultur, Vereinen, regionaler Identität und einem ungewöhnlichen Wettkampf verbunden.