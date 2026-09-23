Veröffentlicht am 23.09.2026

Bad Bramstedt. Mit Hingabe zu den alten Bluesern aus dem Mississippi-Delta überführt Bad Temper Joe den oft totgesagten Blues mit Leichtigkeit ins 21. Jahrhundert – und das mit allem, was Blues auf höchstem Niveau auszeichnet: exzellentes Songwriting, ausgeprägtes Traditionsbewusstsein, und einnehmende Performance. Wenn es um Blues in deutschen Landen geht, führt an Bad Temper Joe kein Weg mehr vorbei.

Der mürrische Bluesbarde aus der ostwestfälischen Provinz hat sich in den letzten Jahren zu einer absoluten Ausnahmeerscheinung der Blues-Szene entwickelt. Davon zeugt nicht nur die Vielzahl an Alben mit ebenso rauen wie eindringlichen Songs, die BTJ zwischenzeitlich vorgelegt hat, sondern auch der Gewinn der German Blues Challenge sowie die Nominierungen für diverse Blues-Awards und den Preis der deutschen Schallplattenkritik. Auch international schlägt BTJ Wellen. 2020 konnte er sich als einziger europäischer Act im Finale der International Blues Challenge in Memphis, USA behaupten. Das britische Blues Matters Magazine urteilt folgerichtig: „It’s hard to believe that the sounds of the Mississippi-Delta have relocated to Germany, but they have.“

Bad Temper Joe - Blues auf höchstem Niveau

Freitag, 16. Oktober 2026

im Foyer des Kurhaustheaters

Oskar-Alexander-Straße 26

24576 Bad Bramstedt

Beginn: 19:30 Uhr, Einlass: 19:00 Uhr

Eintritt: 23,- € ermäßigt: 20,- €

Veranstalter: Kleine Bühne Bad Bramstedt e.V.