Veröffentlicht am 23.09.2026

Lentföhrden (ots) - Bereits am Donnerstag in der letzten Woche (17.09.2026) kam es zwischen Lentföhrden und Schmalfeld zu einer Verfolgungsfahrt zwischen einem Funkstreifenwagen der Polizei und einem weißen Audi A4, nachdem dieser kontrolliert werden sollte. Der Fahrer reagierte jedoch nicht auf die Anhaltesignale und flüchtete vor der Polizei. Der Mann war ohne Führerschein unterwegs, das Auto wurde sichergestellt.

Gegen 13:30 Uhr am vergangenen Donnerstag war eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeistation Bad Bramstedt zu einem Polizeieinsatz nach Lentföhrden unterwegs. Ein polizeilich bekannter 32-jähriger Deutscher aus Bad Bramstedt solle eine Frau bedroht haben. Im Zuge der Anfahrt fiel den Beamten der gesuchte Mann in der Schmalfelder Straße in Lentföhrden auf, als er gerade einen weißen PKW Audi bestieg und losfuhr. Den Polizisten war bekannt, dass der 32-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist und entschlossen sich zu einer Kontrolle.

Doch statt den Anhaltesignalen Folge zu leisten, beschleunigte der Mann seinen Audi und fuhr ohne Beachtung der Vorfahrt über die Kreuzung der B4 auf die K81 (Schmalfelder Straße) in Richtung Schmalfeld weiter. Hierbei beschleunigte er seine Fahrt und führte den Audi auch wiederholt in Schlangenlinien. Während der Verfolgung kam es in einer Situation beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem entgegen kommenden PKW Dacia Sandero in dunkler Wagenfarbe. Der Fahrzeugführer musste stark abbremsen und ausweichen.

Kurz vor Erreichen der Autobahn (BAB 7) lenkte der 32-Jährige seinen PKW über einen Feldweg nach rechts auf ein Feld und setzte seine Flucht zu Fuß fort.

Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte er nicht mehr ergriffen werden. Den zurückgelassenen PKW stellten die Einsatzkräfte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel sicher. Bei der Überprüfung des Audis stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen zuvor entwendet worden waren und nicht zu dem Audi gehörten.

Auch, wenn der Flüchtige bislang nicht gestellt werden konnte, sind seine Identität und sein Wohnsitz bekannt. Er wird sich in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens, der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Urkundenfälschung verantworten müssen. Außerdem leiteten die Beamten aufgrund des eigentlichen Ausgangseinsatzes ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung ein.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen sucht die Polizei nach dem Fahrer des dunklen PKW Dacia Sandero, der am Donnerstag, 17.09.2026, zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr auf der Kreisstraße 81 zwischen Schmalfeld und Lentföhrden dem entgegen kommenden Audi ausweichen musste. Zeugen der einzelnen Geschehensabläufe, der Daciafahrer selbst oder wer Hinweise auf diesen geben kann, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 04192-39110 oder per Email an badbramstedt.pst@polizei.landsh.de bei der Polizei zu melden.