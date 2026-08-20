Veröffentlicht am 20.08.2026

Bad Bramstedt. Eine Trennung bringt für viele Menschen eine Zeit der Neuorientierung mit sich. Der gemeinsame Alltag muss neu organisiert werden, gleichzeitig sind zahlreiche persönliche, familiäre und rechtliche Fragen zu klären. Wie lässt sich der Alltag nach einer Trennung neu organisieren? Welche finanziellen und rechtlichen Fragen müssen geklärt werden? Und wie können Eltern ihren Kindern auch in einer schwierigen familiären Situation Halt und Sicherheit geben?

Diesen Fragen widmen sich zwei kostenfreie Veranstaltungen am 3. und 10. September im Schloss Bad Bramstedt. Während der erste Abend den rechtlichen Aspekten von Trennung und Scheidung gewidmet ist, geht es beim zweiten Termin um die persönlichen und familiären Herausforderungen, die eine Trennung mit sich bringen kann. Was muss rechtlich geregelt werden? Am Donnerstag, 3. September, um 19 Uhr gibt Rechtsanwalt Dr. Mark Zachow eine verständliche Einführung in die wichtigsten rechtlichen Fragen rund um Trennung und Scheidung.

Dabei geht es um grundlegende Fragen des Wohnens, Vermögensauseinandersetzungen sowie um Trennungs- und Kindesunterhalt. Auch der Ablauf eines Scheidungsverfahrens wird erläutert. Gerade wenn eine Trennung noch ganz am Anfang steht, ist es oft schwierig einzuschätzen, welche Fragen zuerst geklärt werden müssen. Der Vortrag soll hier Orientierung geben und einen Überblick über die wesentlichen rechtlichen Zusammenhänge vermitteln. Was hilft in der Trennungsphase? Am Donnerstag, 10. September, um 19 Uhr richtet sich der Blick auf die andere Seite der Trennung. Friederike Reche, Psychologin bei der Therapie Hilfe Bad Bramstedt, spricht über die persönlichen und familiären Herausforderungen dieser Phase.

Im Mittelpunkt stehen der Umgang mit Veränderungen, Gefühle und Belastungen sowie die Kommunikation in einer Situation, die für alle Beteiligten schwierig sein kann. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung von Familien und der Frage, wie Eltern trotz einer Trennung im Sinne ihres Kindes miteinander kooperieren können.

„Eine Trennung ist häufig eine Zeit, in der vieles gleichzeitig geregelt und verarbeitet werden muss. Informationen und Orientierung können dabei helfen, die nächsten Schritte bewusster zu gehen. Mit den beiden Veranstaltungen möchten wir unterschiedliche Fragen aufgreifen und Betroffenen eine Möglichkeit geben, sich in Ruhe zu informieren“, sagt Mimi-Anna Westphalen, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Bramstedt.

Die beiden Veranstaltungen bauen inhaltlich aufeinander auf, können aber unabhängig voneinander besucht werden.

Termine und Anmeldung Donnerstag, 3. September 2026, 19 Uhr Trennung und Scheidung – Vortrag und rechtliche Orientierung Referent: Rechtsanwalt Dr. Mark Zachow Donnerstag, 10. September 2026, 19 Uhr Unterstützung in der Trennungsphase Referentin: Friederike Reche, Psychologin, Therapie Hilfe Bad Bramstedt Ort: Schloss Bad Bramstedt Teilnahme: kostenfrei Anmeldung: VHS Bad Bramstedt per E-Mail an anmeldung@vhs-badbramstedt.de