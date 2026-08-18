Veröffentlicht am 18.08.2026

Bad Bramstedt. Mit einem rundum gelungenen Sommerfest hat der TC Roland am Samstag, 15. August 2026, für einen besonderen Abschluss der schleswig-holsteinischen Sommerferien gesorgt. Rund 250 Kinder, Jugendliche, Eltern und Angehörige kamen bei bestem Wetter am BT-Vereinsheim am Sportplatz Schäferberg zusammen.

Es war das erste Sommerfest, das der TC Roland in dieser Form speziell für seine Kinder- und Jugendgruppen organisiert hatte – und die Premiere wurde zu einem vollen Erfolg. Die zahlreichen Gäste verbrachten gemeinsam einen fröhlichen und abwechslungsreichen Nachmittag, bevor für die Schülerinnen und Schüler am Montag wieder der Schulalltag begann.

Ein besonderer Programmpunkt waren die Auftritte verschiedener Tanzgruppen des TC Roland, die mit viel Freude und Engagement ihr Können präsentierten. Auch die zahlreichen Mitmachstationen fanden großen Anklang: Beim Kinderschminken, bei Kindertattoos, Freundschaftsbändchen, Sackhüpfen, Sandsackwerfen, Twister und weiteren Spielen war für jede Altersgruppe etwas dabei. Für zusätzliche Begeisterung sorgte ein spontaner Mitmach-Kindertanz, den die Trainerinnen kurzerhand organisierten und bei dem viele Kinder mit großer Freude gemeinsam tanzten.

Für das leibliche Wohl sorgten unter anderem Waffeln, Grillgerichte sowie ein außergewöhnlich vielfältiges Buffet. Zahlreiche Eltern hatten Kuchen, Salate, Beilagen und weitere Köstlichkeiten mitgebracht und damit einen wichtigen Beitrag zum Gelingen des Festes geleistet.

„Wir haben von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern unglaublich viel positives Feedback erhalten. Viele waren begeistert, dass unser Verein ein solches Fest für die Kinder und Jugendlichen auf die Beine gestellt hat. Besonders schön war zu erleben, mit wie viel Engagement und Gemeinschaftsgefühl sich Eltern, Trainerinnen, Tanzgruppen sowie Helferinnen und Helfer eingebracht haben", freut sich der erste Vorsitzende des TC Roland, Clemens Moritz.

Dank der sorgfältigen Vorbereitung durch die engagierte „A-Motion Orga-Crew", die das Fest gemeinsam mit dem Vereinsvorstand mit viel Herzblut geplant und umgesetzt hatte, sowie der Unterstützung zahlreicher ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer verlief die gesamte Veranstaltung reibungslos.

Der TC Roland bedankt sich herzlich bei allen, die mit ihren Auftritten, Speisenspenden, ihrem Einsatz an den Stationen sowie beim Auf- und Abbau zum Erfolg des ersten Sommerfestes beigetragen haben.

Nach dieser gelungenen Premiere steht für den Verein fest: Das Sommerfest war ein wunderbares Beispiel für das lebendige Miteinander und den starken Zusammenhalt innerhalb des TC Roland. Wer Spass daran hat, Teil dieser Gemeinschaft zu werden, ist herzlich Willkommen in einem der zahlreichen Tanzkurse.

Foto: TC Roland Bad Bramstedt