Veröffentlicht am 08.08.2026

Großenaspe – Mit dem Auftritt des Vokalensembles „Vocoder" liegt der Veranstalter KinG - Kultur in Großenaspe e.V. ganz auf der Linie des Deutschen Chorverbandes, der in einer großen Untersuchung festgestellt hat, dass in den letzten Jahren das Interesse am Singen und an modernen Formaten wie Jazzchören und kleineren Vokalensembles stetig gewachsen ist.

„Vocoder" – das sind 6 Sängerinnen und Sänger, die sich während des Schulmusikstudiums in Hamburg kennengelernt und aus Lust am Singen zu einer Gruppe zusammengefunden haben. Die Ausbildung in der Hochschule für Musik und Theater bildete den Grundstein für ihre musikalische Entwicklung. In verschiedenen Meisterkursen, unter anderem bei den international berühmten „King's Singers" und bei der Londoner Gruppe „Voces8", sammelten sie Erfahrungen und konnten mit ihrer musikalischen Ausdrucksstärke bei Wettbewerben die Jurys immer wieder überzeugen. So bekamen sie unter anderem 2023 den 2. Preis und den Sonderpreis beim renommierten Deutschen Chorwettbewerb. Mit ihren Stimmen, ihrem Charme und ihrer musikalischen Eleganz begeistern sie immer wieder das Publikum.

Vocoder hat sich – und so erklärt sich auch der Titel des Konzertes „Songs and Tales" – in letzter Zeit intensiv mit Volksliedern beschäftigt. Aus Sicht der Sängerinnen und Sänger wecken Volkslieder in uns allen Erinnerungen und öffnen den Blick zurück in eine Zeit, in der Geschichten nur singend weitergegeben wurden. Dabei tragen, so Vocoder, die Lieder eine unvergleichliche Schönheit und Schlichtheit in sich. Die Ensemblemitglieder sind überzeugt, dass Volkslieder lehrreiche Geschichten transportieren. Im Konzert werden vertraute deutsche Volkslieder und internationale Songs zu hören sein, kombiniert mit zeitgenössischen Arrangements. Das Konzertprogramm wird das Ensemble selbst moderieren.

Wie alle Konzerte von KinG - Kultur in Großenaspe e.V. ist auch dieses eintrittsrei; über eine großzügige Spende am Ausgang freut sich KinG - Kultur in Großenaspe e.V.

„Songs and Tales“ (Lieder und Geschichten) vorgetragen von dem Hamburger Vokalensemble „Vocoder“ am 22. August 2026 um 16.00 Uhr im Kulturraum der Gemeinde, Heidmühler Weg 14 in Großenaspe