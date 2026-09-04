Veröffentlicht am 04.09.2026

Bad Bramstedt. Das Filmangebot im Kurhaustheater Bad Bramstedt nimmt wieder Fahrt auf: Nach einer Phase der Unsicherheit startet am Dienstag, den 22. September 2026, der regelmäßige Kinobetrieb auf der großen Leinwand.

Das Beluga Kino aus Quickborn bringt damit wieder Kinokultur direkt in die Stadt und zeigt künftig an jedem Dienstag ausgewählte Filme in der besonderen Atmosphäre des Kurhaustheaters. Den Auftakt der neuen Saison macht am 22. September um 19:00 Uhr die Aufführung „Spaziergang nach Syrakus“.

Pünktlich zum Wiederbeginn ist auch die neu gestaltete Website an den Start gegangen. Unter www.kinoimkurhaustheater.de stehen das aktuelle Programm sowie sämtliche Informationen rund um die Vorstellungen bereit.