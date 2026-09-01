Veröffentlicht am 01.09.2026

Kreis Segeberg. Ein besonderer Meilenstein für den Radtourismus in Schleswig-Holstein: Der Ochsenweg ist vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) als erste Qualitätsradroute des Landes Schleswig-Holstein mit drei Sternen ausgezeichnet worden. Die feierliche Urkundenübergabe erfolgte am 30. August auf dem NORDEN Festival und würdigte den historischen Radfernweg als Qualitäts-Reiseerlebnis durch das Binnenland. Gemeinsam mit Partnern entlang der Route nahmen auch Claus Ruhe Madsen, Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein, sowie Stefan Borgmann, Geschäftsführer der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein, an der Auszeichnung durch den ADFC Schleswig-Holstein, Jan Voss, teil.

Die Zertiﬁzierung bestätigt die hohe Qualität der Streckenführung, die fahrradfreundliche Infrastruktur und das besondere Zusammenspiel von Natur, Kultur und Geschichte entlang des Ochsenweges.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und somit die einzige Qualitätsradroute in Schleswig-Holstein zu sein. Das zeigt das große Engagement aller Beteiligten entlang der Route und unterstreicht die Qualität des Ochsenweges als attraktiven Landerlebnis-Radweg mitten in Schleswig-Holstein“, so Olaf Prüß vom Schleswig-Holstein Binnenland Tourismus . Der Ochsenweg zählt zu den bedeutendsten historischen Landwegen Norddeutschlands. Über Jahrhunderte verband er Dänemark mit Norddeutschland und Europa. Händler, Reisende, Viehtreiber und ganze Heere nutzten die Route, die besonders durch die historischen Ochsentriebe bekannt wurde. Heute ist der ehemalige Handelsweg ein beliebter Radfernweg, der auf rund 230 Kilometern durch das Binnenland Schleswig-Holsteins führt und dabei Natur, Kultur und Geschichte miteinander verbindet.

Auf dem Ochsenweg erleben Radreisende abwechslungsreiche Landschaften, lebendige Orte und authentische Einblicke in das ländliche Leben. Zahlreiche Bauernhofcafés, Gasthöfe, Direktvermarkter und fahrradfreundliche Unterkünfte laden entlang der Strecke zum Verweilen ein. Ergänzt wird das Angebot durch spannende Ausﬂugsmöglichkeiten sowie vielfältige Informationen zur Geschichte des Ochsenweges und zur deutsch-dänischen Kulturgeschichte.

Besonders charakteristisch sind die Geschichten entlang des Weges. Über Hörgeschichten, Infotafeln und Videoporträts begegnen Radfahrerinnen und Radfahrer den Menschen, die die Region prägen. Gemeinsam mit dem Vater-Tochter-Duo Freya und Tjark entdecken Interessierte die Besonderheiten des Ochsenweges und erhalten Einblicke in die Landwirtschaft, die regionalen Traditionen und das Leben im Binnenland Schleswig-Holsteins.

Die Weiterentwicklung und Qualitätssteigerung des Ochsenwegs wurde durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus gefördert. Durch diese Unterstützung konnte die Attraktivität der Route weiter gestärkt und das Radreiseangebot verbessert werden. Gemeinsam mit dem Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz des Landes Schleswig-Holstein wurde der Erzählstrang Landwirtschaft etabliert.

Die ADFC-Zertiﬁzierung macht die Qualität des Ochsenweges nun auch oﬃziell sichtbar. Sie bietet Radreisenden eine verlässliche Orientierung bei der Wahl ihrer nächsten Tour und stärkt zugleich die Position des Ochsenweges als bedeutende Radroute im Norden Deutschlands. Weitere Informationen zum Ochsenweg ﬁnden Interessierte unter: www.ochsenweg.de.