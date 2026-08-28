Veröffentlicht am 28.08.2026

Bad Bramstedt (ots) - Am Mittwoch (26.08.2026) wurde polizeilich bekannt, dass in Bad Bramstedt eine Stockente durch ein Projektil verletzt wurde. Das Tier fiel bereits mehreren Personen auf und konnte letztlich durch eine Helferin einer Wildvogelstation zugeführt werden. Röntgenaufnahmen in einer tierärztlichen Praxis offenbarten, dass zuvor auf das Tier geschossen wurde.

Bereits am 14.08.2026 war das Tier an einem Teich am Verlobungsweg mit seiner Verletzung aufgefallen. Eine Bad Bramstedterin konnte die verletzte Stockente in den Tagen danach sicher zu einer Wildvogelstation bringen. Bei der Behandlung durch einen Tierarzt stellte dieser fest, dass in einem Bein des Tieres ein Projektil steckte, das üblicherweise durch ein Luftgewehr verschossen wird.

An dem Teich sollen noch weitere Enten teilweise Beschwerden beim Gehen gezeigt haben. Es ist derzeit nicht ausgeschlossen, dass noch weitere Tiere verletzt wurden. Bislang liegen der Polizei keine Täterhinweise vor.

Das Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Bad Segeberg führt die Ermittlungen zu der Straftat nach dem Tierschutzgesetz und fragt nach Hinweisen auf den möglichen Schützen.

Sachdienliche Mitteilungen werden unter der Rufnummer 04551-884-3440 entgegengenommen.