Veröffentlicht am 01.09.2026

Bad Segeberg. Im Bürgermeisterwahlkampf in Bad Segeberg werden mit Amtsinhaber Toni Köppen, Herausforderin Sabine Schmidt, die von der SPD unterstützt wird sowie dem parteilosen Gerald Henseler voraussichtlich drei Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters antreten.

Wie das Abendblatt berichtet, hat Gerald Henseler nun die benötigten 135 Stimmen zusammen und kann somit seine Bewerbungsunterlagen im Rathaus einreichen.

Da er von keiner Partei oder Organisation unterstützt wird, musste Gerald Henseler anders als Amtsinhaber Köppen und Sabine Schmidt 135 Unterschriften von Segeberger Bürgern, die wahlberechtigt sind, zusammentragen um offiziell als Kandidat für die Bürgermeisterwahl zugelassen zu werden.