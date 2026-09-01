Veröffentlicht am 01.09.2026

Kreis Segeberg. Die FREIE WÄHLER Schleswig-Holstein haben auf ihrem Landesparteitag am 29.08.2026 in Jagel (Schleswig-Flensburg) ihre Landesliste für die Landtagswahl 2027 aufgestellt und ihr Wahlprogramm für die Wahlperiode 2027 bis 2032 verabschiedet. Spitzenkandidat der FREIE WÄHLER ist Dieter Harrsen (68), ehemaliger Landrat von Nordfriesland. Harrsen begann seine berufliche Laufbahn in der Kreisverwaltung Nordfriesland, war ab 1991 Leitender Verwaltungsbeamter des Amtes Pellworm und wurde 2007 erstmals zum Landrat des Kreises Nordfriesland gewählt. 2013 wurde er für eine zweite Amtszeit bestätigt. 2019 schied er nach zwölf Jahren aus dem Amt aus. Im Wahlprogramm „Ein Schleswig-Holstein, das wieder funktioniert!“ betonen die FREIE WÄHLER, dass die demokratischen Kräfte nicht einfach auf ausgetretenen Pfaden weiterlaufen dürfen, während die politischen Ränder massive Wahlerfolge erzielen. Stattdessen brauche es neue Wege, um die Ursachen von Frust, Wut und Politikverdrossenheit tatsächlich zu beseitigen. Sie fassen ihren politischen Ansatz zusammen als: Innovative Mitte.

„Unser Gegenmodell ist gute Politik: sachorientiert, pragmatisch und nah an den Menschen. Im Mittelpunkt steht der Anspruch, konkrete Lösungen zu liefern, statt Probleme lediglich zu verwalten. Jeder unserer Vorschläge ist umsetzbar und auch bezahlbar. Von falschen Versprechungen hat das Land genug.“, erklärt der FREIE WÄHLER Spitzenkandidat Dieter Harrsen „Die Kommunen sind die Ebene, auf der die Menschen unmittelbar erleben, ob Politik funktioniert oder nicht“, so Harrsen weiter. „Wer Schleswig-Holstein wieder zum Funktionieren bringen will, muss deshalb bei den Städten, Gemeinden und Kreisen anfangen. Schleswig-Holstein braucht keine weitere Partei, die den politischen Kulturkampf verschärft. Schleswig-Holstein braucht eine starke politische Mitte, die Probleme löst.“ Mit Dieter Harrsen an der Spitze und einem Programm aus der kommunalen Praxis wollen die FREIE WÄHLER den Wählerinnen und Wählern ein Angebot machen, das pragmatisch, sachorientiert und ideologiefrei ist – und Schleswig-Holstein wieder stärker auf das konzentriert, was vor Ort zählt: dass der Staat funktioniert.

Für den Kreis Segeberg treten im Wahlkreis 25 Segeberg-West Wilhelm Dahmen an. Der ehemalige Polizist ist politisch schon viele Jahre in Henstedt-Ulzburg aktiv. Er ist Mitglied der Gemeindevertretung und Fraktionsvorsitzender der WHU. Auf Kreisebene ist er Mitglied in der FREIE WÄHLER Fraktion als bürgerliches Mitglied. Seine Interessen in der politischen Arbeit sind u.a. die Förderung von Sport und Kultur, Umwelt und Natur und die Einflussnahme auf Entscheidungen unserer Verwaltung.

Für den Wahlkreis 26 Segeberg-Ost tritt Matthias Carl an. Er ist Inhaber der Roland Hausverwaltung in Bad Bramstedt. Politisch ist sein Steckenpferd der Bürokratieabbau und die Hindernisse, mit denen die Wirtschaft sich herumschlagen muss. Bei den FREIE WÄHLER ist er im letzten Jahr beigetreten und somit noch relativ neu. Er konnte nicht mehr länger zusehen und möchte nun aktiv etwas Positives bewirken! Auf der Landesliste ist er auf Platz 15.

Und für den Wahlkreis 27 Norderstedt tritt einmal mehr Thomas Thedens an. Er ist seit 2018 Mitglied im Kreistag in Segeberg und dort stellv. Fraktionsvorsitzender der FREIE WÄHLER. Zudem ist er seit 2016 Landesgeschäftsführer der FREIE WÄHLER in Schleswig-Holstein und auch noch Kreisvorsitzender in Segeberg.

Seinen Schwerpunkt hat er nach wie vor im Bereich Bildung. Er hatte in seiner Zeit in der Stadtvertretung Norderstedt (2018 – 2023) maßgeblichen Einfluss auf den Neubau des Schulzentrum-Süd (neu: Campus Glashütte). Ebenso hat er als Stadt- wie auch Kreispolitiker dafür gesorgt, dass an allen Gebäuden der Stadt Norderstedt und auch im Kreis Segeberg Defibrillatoren angebracht wurden.

Thedens tritt aber auch an, weil er endlich dafür sorgen will, dass das Konnexitätsprinzip auch in Schleswig-Holsteinisches Gesetzt gegossen wird und ab dann immer gilt: „Wer bestellt muss auch bezahlen!“ Die Gestaltungsspielräume in den Kommunen und Gemeinden in Schleswig-Holstein müssen endlich wieder hergestellt werden! Auf der Landesliste ist Thedens auf Platz 5 geführt.

Auf die weiteren Plätze der Landesliste wurden gewählt: 2. Gregor Voht (36, Lübeck, Mitglied der Lübecker Bürgerschaft), 3. Sandra Runge (38, Schwarzenbek), 4. Olaf Bentke (51, Eutin, Kreistagsmitglied Ostholstein), 5. Thomas Thedens (59, Norderstedt, Kreistagsmitglied Segeberg), 6. Dirk Niklaus (61, Hohenfelde), 7. Klaus Pietschmann (55, Lübeck), 8. Henning Schwennicke (50, Wentorf), 9. Dr. Michael Grunenberg (36, Kiel), 10. Kirsten Vorndran (48, Scharbeutz), 11. Andreas Wendt (57, Weddingstedt), 12. Julien Musial (17, Krempe), 13. Joachim Orth (71, Handewitt, Kreistagsmitglied Schleswig-Flensburg), 14. Maiken Vester (60, Husum), 15. Matthias Carl (58, Bad Bramstedt), 16. Oliver Worf (58, Kremperheide), 17. Nicole Weide (46, Timmaspe) und 18. Joyce Chalubowicz (39, Kremperheide).