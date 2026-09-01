Veröffentlicht am 01.09.2026

Boostedt. Der CDU-Kreisverband Segeberg hat am Sonnabend in Boostedt seinen Kreisparteitag durchgeführt. Im Mittelpunkt der von Melanie Bernstein moderierten Veranstaltung standen neben den Berichten aus Kreisverband und Kreistagsfraktion die Vorbereitung auf die Landtagswahl 2027, die Wahl der Delegierten zur Landesvertreterversammlung sowie die Mitgliederarbeit. Besonderer Gast des Parteitages war Bundesaußenminister Dr. Johann Wadephul.

Unter den Gästen des Kreisparteitages begrüßte der CDU-Kreisvorsitzende Ole Plambeck zahlreiche Mandats- und Funktionsträger. Mit dabei waren die Bundestagsabgeordneten Melanie Bernstein und Sandra Carstensen sowie die Landtagsabgeordneten Katja Rathje-Hoffmann, Sönke Siebke, Hauke Hansen und Patrick Pender. Auch Kreispräsident Jörg Buthmann und Boostedts Bürgermeister Hartmut König nahmen am Kreisparteitag teil.

Johann Wadephul berichtete in seiner mehrfach durch Beifall unterbrochenen Rede auch von seinem gerade beendeten dreitägigen Aufenthalt in der Ukraine. Besonders beeindruckt habe ihn der ungebrochene Widerstandswille der Menschen. Die Begegnungen vor Ort hätten erneut deutlich gemacht, unter welchen Bedingungen die Ukrainerinnen und Ukrainer ihr Land und ihre Freiheit verteidigten.

Mit Blick auf die sicherheitspolitischen Herausforderungen warb Wadephul für ein Grundvertrauen der Bevölkerung in die deutschen Sicherheitsorgane. Gerade in unsicheren Zeiten brauche es Vertrauen in die staatlichen Institutionen und in diejenigen, die für die Sicherheit des Landes Verantwortung tragen.

Einen besonderen Dank richtete Wadephul an die Boostedter für ihre Unterstützung des Bundeswehrstandortes Boostedt. Die Gemeinde habe über viele Jahre gezeigt, wie eng Bundeswehr und Bevölkerung miteinander verbunden sein können.

Auch zur Situation in Deutschland bezog Wadephul deutlich Stellung. Nach vier Jahren ohne Wirtschaftswachstum könne es kein „Weiter so“ geben. Deutschland müsse wieder leistungs- und wettbewerbsfähiger werden. Vieles sei inzwischen „zu langsam, zu teuer und zu umständlich“ und zu wenig auf konkrete Ergebnisse ausgerichtet. Hier müsse die Politik handeln und notwendige Veränderungen auf den Weg bringen.

Deutlich grenzte sich Wadephul von der AfD und deren Forderungen nach einer sogenannten „Remigration“ ab.

Positiv würdigte Wadephul die Arbeit von Ministerpräsident Daniel Günther. Günther stehe für einen politischen Kurs, der Schleswig-Holstein zusammenhalte und unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen zusammenführe.

Im Anschluss an seine Rede stellte sich Wadephul der Diskussion mit den über 100 Teilnehmern und beantwortete Fragen zu aktuellen bundes-, außen- und sicherheitspolitischen Themen.

Nach seinem Besuch beim Kreisparteitag setzte Wadephul sein Programm im Kreis Segeberg fort und fuhr zum Dorffest rund um den Hof Lübbe.

Der Kreisvorsitzende Ole-Christopher Plambeck MdL zog in seinem Bericht Bilanz über die Arbeit des CDU-Kreisverbandes in den vergangenen Monaten und richtete zugleich den Blick auf die kommenden Aufgaben. Besonders erfreulich sei die Gründung einer Schüler Union im Kreis Segeberg. Damit werde jungen Menschen bereits während ihrer Schulzeit eine weitere Möglichkeit eröffnet, eigene Ideen politisch einzubringen.

Der Kreis Segeberg wird auch auf Landesebene weiterhin im Vorstand mit Melanie Bernstein und seiner Person stark vertreten sein.

Einen besonderen Dank richtete Plambeck an Ursula Michalak und die Senioren Union für ihr Engagement beim Thema Einsamkeit. Mit dem Weltseniorentag und der öffentlichen Auseinandersetzung mit diesem gesellschaftlich immer wichtiger werdenden Thema habe die Senioren Union einen wichtigen Akzent gesetzt und deutlich gemacht, dass Politik auch dort Verantwortung übernehmen müsse, wo Menschen von gesellschaftlicher Isolation betroffen seien.

Darüber hinaus hob Plambeck die aktive Mitarbeit des CDU-Kreisverbandes Segeberg an der Entwicklung des Landesprogramms der CDU Schleswig-Holstein hervor. Mitglieder aus dem Kreis bringen ihre kommunalpolitischen Erfahrungen und fachlichen Kenntnisse in den Programmprozess ein. Damit leiste die CDU Segeberg einen konkreten Beitrag zur inhaltlichen und programmatischen Aufstellung der Landespartei.

Über die politische Arbeit auf Kreisebene berichtete der Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion Till Wenzel. Ergänzt wurden die Berichte durch Kreisschatzmeister Jörg Wrage und den bisherigen Mitgliederbeauftragten Patrick Seidel.

Seidel wurde für seine Arbeit als Mitgliederbeauftragter ausdrücklich gedankt. Die Mitgliedergewinnung und die Betreuung neuer Mitglieder bleiben für einen starken Kreisverband von besonderer Bedeutung. Als sein Nachfolger wurde Gerrit Jacob aus Boostedt gewählt.

Stellvertretend für die Vereinigungen berichteten der Kreisvorsitzende der Jungen Union, Enno Borchardt und die Kreisvorsitzende der Senioren-Union Ursula Michalak. Zugleich würdigte der Kreisverband die Arbeit aller Vereinigungen – der Jungen Union, Senioren-Union, Frauen Union, Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft und Kommunalpolitischen Vereinigung.

Ein zentraler Tagesordnungspunkt war die Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten für die Landesvertreterversammlung am 14. November 2026. Dort stellt die CDU Schleswig-Holstein ihre Landesliste für die Landtagswahl 2027 auf. Der CDU-Kreisverband Segeberg hat derzeit 1.609 Mitglieder und kann nach dem vorgesehenen Schlüssel 25 Delegierte entsenden.

Carmen Finnern wurde als Mitarbeiterin der CDU-Kreisgeschäftsstelle anlässlich ihres 25-jährigen Dienstjubiläums geehrt.