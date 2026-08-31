Veröffentlicht am 31.08.2026

Bad Segeberg. Sabine Schmidt und Alexander Wagner haben am Freitag, den 28. August, den Wahlvorschlag der SPD zur Bürgermeisterwahl beim Gemeindewahlleiter Torsten Link eingereicht und damit den nächsten Schritt auf dem Weg zur Wahl am 1. November vollzogen.

Sabine Schmidt geht mit großer Entschlossenheit in den Wahlkampf. In den vergangenen Wochen war sie bereits viel in der Stadt unterwegs. Ob im Austausch mit Vereinen, Verbänden und Unternehmen, bei Veranstaltungen und an Informationsständen auf dem Markt: Sie hat dabei vielfältige Eindrücke und Anregungen aus Bad Segeberg aufgenommen.

„Jetzt wird es ernst. Ich habe schon viele Kontakte geknüpft und Gespräche geführt. Bad Segeberg braucht einen Aufbruch, den ich gerne mit meiner Erfahrung und meinen Ideen gestalten will“, erklärt Sabine Schmidt.

Alexander Wagner, kommissarischer Vorsitzender der vorschlagenden SPD, freut sich auf einen engagierten und fairen Wahlkampf. Im Mittelpunkt sollen die Anliegen der Menschen vor Ort und die Zukunft der Stadt stehen. "Sabine Schmidt will den direkten Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern weiter intensivieren und gemeinsam mit ihnen konkrete Perspektiven für Bad Segeberg entwickeln. Sie hat kluge Ideen für unsere Stadt, die Bad Segeberg in eine gute Zukunft führen werden. Dabei werden wir sie nach Kräften unterstützen", so Wagner.

Mit der Einreichung des Wahlvorschlags ist die Kandidatur nun offiziell auf den Weg gebracht. Bereits im Juli hat die SPD Sabine Schmidt als Kandidatin nominiert. In den kommenden Wochen wird sie ihre politischen Schwerpunkte vorstellen und den Dialog mit den Menschen in Bad Segeberg fortsetzen.

Foto: Sabine Schmidt (l.) und Alexander Wagner (r.) übergeben die Unterlagen für den Wahlvorschlag an Gemeindewahlleiter Torsten Link (m.)