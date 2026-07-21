Veröffentlicht am 21.07.2026

Bad Segeberg. Ein unvergesslicher Sommertag voller Spaß und Abenteuer erwartet Familien beim Kinderfest der Karl-May-Spiele. Am Sonntag, 26. Juli, verwandeln sich das Indian Village und der Karl-May-Platz von 10 bis 14 Uhr in eine kunterbunte Spielmeile. Und das Beste: Alle zwei Dutzend Attraktionen sind kostenlos nutzbar. Höhepunkt ist eine Autogrammstunde mit dem Ensemble von „Im Tal des Todes".

Seit über drei Jahrzehnten lädt die Kalkberg GmbH zu dieser Kultveranstaltung ein. Geschäftsführerin Ute Thienel: „Es ist uns eine große Freude, dieses Fest nun schon zum 32. Mal auszurichten. Wir schwimmen mit dieser Veranstaltung ganz bewusst gegen den Strom. Denn wo kann man als Familie heutzutage solch ein umfangreiches Programm vollkommen kostenlos erleben? Das ist ein Dankeschön an unsere treuen Zuschauer." Möglich sei das aber nur dank zahlreicher Partner, die das Fest mit Attraktionen und dem dazugehörigen Personal unterstützen. Auch die Parkplätze der Karl-May-Spiele können (wie immer) kostenlos genutzt werden.

Rund um das Freilichttheater am Kalkberg wird ein abwechslungsreiches Programm voller Mitmach-Aktionen geboten. Neu ist das Soft-Bogenschießen, bei dem die Teilnehmer ihre Treffsicherheit testen können. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg ist auch wieder dabei und will das Publikum mit einem kleinen Parcours und Wasserspielen überraschen.

Nach der gelungenen Premiere im Vorjahr kehrt die „Westerncity" zurück – eine Art Hüpfburg im Wildwest-Stil, in der sich Kinder ordentlich austoben können. Auch eine große Westernrutsche ist dabei. Kinder können sich kunstvolle „Tattoos" auf den Unterarm malen lassen. Es gibt Stirnbänder mit Federn, Kinderschminken und ein Glücksrad, an dem sogar Freikarten für „Im Tal des Todes" gewonnen werden können.

Mutige Rodeoreiter können beim Bullriding versuchen, sich auf dem kreisenden „Bullen" zu halten – aber eines steht fest: Früher oder später fliegen sie im hohen Bogen herunter (und landen butterweich und gut gepolstert). Wesentlich zahmer sind andere „Tiere", auf deren Rücken die Kinder Platz nehmen: Das „Animal Riding" sorgt seit Jahren für Begeisterung, denn hier können die Kinder durch ihre eigene natürliche Bewegung reiten. Die plüschigen Tiere besitzen ein innovatives Antriebssystem mit Lenkung, Haltegriffen und Fußstützen. Hier haben die ganz Kleinen ihren Spaß.

Was wäre ein Karl-May-Kinderfest ohne Countrymusik und Tanz? Im Indian Village musiziert das BeHeard Duo. Auf dem Karl-May-Platz zeigen die Flutter Bat Wheeler aus Bad Segeberg so manch zünftigen Square Dance. Aber auch die Country Linedancer Todesfelde, Wahlstedt & Friends haben wieder ihren großen Auftritt.

Die Karl-May-Spiele konnten erneut viele namhafte Partner gewinnen: unter anderem Froneri Schöller, Hövelmann Getränke, Fun4Children, den Wildpark Eekholt und den Wildpark Lüneburger Heide. Aus Bad Segeberg und Umgebung sind beispielsweise das Fledermauszentrum Noctalis, die Karl-May-Oase, die Tourist-Info Bad Segeberg, die Galerie Peters, Lehmann's Saloon und die Snackbar am Kalkberg dabei. Kinderfest-Besucher kennen außerdem die Firma Räuberevents, die diesmal die Bastelaktion „Talking Sticks" mitbringt. Es werden Stäbe mit Fäden, Federn und Glöckchen verziert. Ein „Talking Stick" kann auch als Tanzstab verwendet werden.

Ganz besonders freuen sich viele Kinderfest-Besucher auf diesen Programmpunkt: Die Schauspieler des neuen Abenteuers „Im Tal des Todes" erfüllen ab 12 Uhr eine Stunde lang in Kostüm und Maske Autogrammwünsche im Indian Village. Angeführt wird das Ensemble von Alexander Klaws als Winnetou, Isabel Varell als Señorita Miranda, Florian Fitz als Gangster Roulin und Heinrich Schafmeister als Sir John Raffley. Begehrt sind aber auch die Unterschriften von Bastian Semm als Old Shatterhand, Joshy Peters als Eiserner Pfeil, Sascha Hödl als Juanito Alfarez, Dirc Simpson als Sam Hawkens, Alexis Kara als Don Fernando, Fabian Monasterios als Martin von Adlerhorst und Inés Cihal als Paloma Nakana.

Gespannt sind viele Besucher auf die gefiederten Stars – zum Beispiel Winnetous Adler Ko-inta, das Feuerauge. Die 19-jährige Adlerdame, die eigentlich „Mali" heißt, ist ein Afrikanischer Schreiseeadler mit einer Flügelspannweite von über zwei Metern. Sie landet in der Inszenierung auf Winnetous Arm. Das Tier wird begleitet von Yuma (4), einem Weißkopfseeadler. Ebenso dabei: Sakerfalke Mücke, der während der Karl-May-Vorstellung im Lager der Maricopa umherfliegt. Er bringt noch einen „Kollegen" mit zum Kinderfest: den Gerfalken Mira. Die beeindruckenden Greifvögel können von 11 bis 11.30 Uhr im Indian Village aus der Nähe betrachtet werden. Lukas und Malte Feyen von der Heidefalknerei beantworten gern die Fragen der Zuschauer.

Wer nach so viel Action auch mal Hunger bekommt, kann sich eine Stockwurst grillen, die Caterer Jens Lehmann von Lehmann's Saloon mitbringt. Im Indian Village können die Besucher ihr Glück außerdem beim Goldwaschen versuchen.

Im Anschluss an das Kinderfest geht das Abenteuer am Kalkberg nahtlos weiter: Ab 15 Uhr findet eine Vorstellung von „Im Tal des Todes" statt.