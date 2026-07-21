Veröffentlicht am 21.07.2026

Die Kaltenkirchener Multi-Vocal-Band Soateba blickt einem ganz besonderen Event entgegen: Vom 25. Juli bis zum 1. August 2026 ist die Stadt Bad Segeberg bereits zum dritten Mal Gastgeber des renommierten European Peoples' Festival (EPF). Rund 500 Gäste aus 16 Nationen kommen in dieser Woche zu einem bunten sportlichen und kulturellen Austausch zusammen.

Begleitet wird das Event von einem hochkarätigen, allabendlichen Bühnenprogramm auf dem großen Marktplatz. Ein echtes Highlight wartet dabei am Sonntag, den 26. Juli 2026: Im Anschluss an die große Nationen-Parade und die offizielle Eröffnungszeremonie übernimmt Soateba die Bühne. Als Headliner des Abends wird die Formation von 20:00 bis 23:00 Uhr für Partystimmung unter freiem Himmel sorgen. Der Eintritt ist frei.

Für das Festival ist die Gruppe aus Kaltenkirchen keine Unbekannte: Bereits beim EPF 2014 in Bad Segeberg avancierte die Band mit ihren starken Stimmen, kreativen Arrangements und einer energiegeladenen Live-Band zum absoluten Publikumsliebling. Für das diesjährige Gastspiel versprechen die Musiker dem internationalen Publikum und den Einheimischen einen mitreißenden Mix aus Pop-, Rock- und Soulklassikern.