Veröffentlicht am 22.07.2026

Norderstedt. Mit den Beach Nights startet Ende Juli die heiße Phase der Vorbereitung auf die Norderstedter Sportwoche. An den Donnerstagen 30. Juli sowie 6., 13., 20. und 27. August 2026 bietet die Rattenscharf Event Agentur gemeinsam mit der DLRG Norderstedt wieder die Möglichkeit, auf einer mit Bojen markierten Strecke im Stadtparksee des Stadtparks Norderstedt unter sicheren Bedingungen zu trainieren. Die Beach Nights sind die ideale Vorbereitung auf das 16. Norderstedter Langstrecken-schwimmen und den 19. Norderstedt Triathlon powered by Stadtwerke Norderstedt Gruppe. Gleichzeitig freuen sich die Veranstalter auf alle, die das Freiwasserschwimmen erstmals ausprobieren oder einfach gemeinsam mit anderen einen sportlichen Sommerabend am See verbringen möchten.

„Die Beach Nights sind viel mehr als ein Training. Sie bringen Menschen zusammen, die Freude am Schwimmen und an der Bewegung haben – unabhängig davon, ob sie sich auf einen Wettkampf vorbereiten oder das Freiwasserschwimmen einfach einmal kennenlernen möchten", sagt Dagmar Buschbeck von der Rattenscharf Event Agentur.

Training unter Wettkampfbedingungen Geschwommen wird auf der 1.250 Meter langen Wettkampfstrecke. Für Einsteigerinnen und Einsteiger sowie alle, die eine kürzere Distanz bevorzugen, steht zusätzlich eine 500-Meter-Runde zur Verfügung.

Der Eintritt in das Strandbad ist für alle Teilnehmenden kostenfrei. Der Organisationsbeitrag beträgt 3 Euro pro Abend. Aus Sicherheitsgründen ist eine gut sichtbare, helle Badekappe verpﬂichtend.

Einlass: ab 18.00 Uhr Schwimmstart: ab 19.00 Uhr

Neoprenanzüge kostenlos testen Am 20. August können Neoprenanzüge der Marke Z3r0D kostenlos ausprobiert werden. Fachkundige Ansprechpartner beraten bei der Auswahl der passenden Größe und geben Tipps für den Einsatz im Freiwasser.

Eine Anmeldung ist per E-Mail an info@running-green.de erforderlich.

„Gerade für Einsteigerinnen und Einsteiger bietet ein Neoprenanzug mehr Sicherheit und zusätzlichen Auftrieb. Deshalb freuen wir uns, diese Testmöglichkeit erneut anbieten zu können", so Dagmar Buschbeck.

Laufschuhtest mit New Balance Am 13. August erwartet die Besucherinnen und Besucher ein weiteres Highlight. Gemeinsam mit Zippel's Lauﬂaden und der Schuhmarke New Balance ﬁndet ein Laufschuhtest statt. Die neuesten Modelle können kostenlos ausprobiert und direkt auf den Wegen rund um den Stadtparksee getestet werden. Das Team von Zippel’s und New Balance berät bei der Auswahl des passenden Laufschuhs und beantwortet Fragen rund um Training und Wettkampf.

Ideale Vorbereitung auf die Norderstedter Sportwoche Die Beach Nights bilden den sportlichen Auftakt für die Norderstedter Sportwoche. Bereits zwei Tage nach dem letzten Freiwassertraining startet am 29. August das 16. Norderstedter Langstreckenschwimmen mit Distanzen über 500, 1.250, 2.500 und 5.000 Meter sowie einem Staffelwettbewerb.

Am 30. August folgt das Festival RAD am GutenbergRING mit spannenden Radrennen und einem abwechslungsreichen Programm in verschiedenen Rennklassen für Kinder, Jugendliche, Hobbyradfahrer sowie die Elite. Weiter geht es am 2. September mit dem Hamburg Airport Abendlauf. Je nach Altersklasse stehen ein bis vier Runden um den Stadtparksee im Stadtpark Norderstedt auf dem Programm, bevor am 6. September der 19. Norderstedter Triathlon powered by Stadtwerke Norderstedt Gruppe den sportlichen Schlusspunkt der Veranstaltungsreihe setzt.

Während der Triathlon (www.norderstedt-triathlon.de) bereits nahezu ausgebucht ist, sind für das Langstreckenschwimmen (norderstedt-langstreckenschwimmen.de), das Festival RAD am GutenbergRING (www.norderstedt-radrennen.de) und den Hamburg Airport Abendlauf (norderstedt-abendlauf.de) noch Startplätze verfügbar.

„Die Beach Nights sind für viele der Einstieg in unsere Norderstedter Sportwoche. Hier sammeln sie erste Erfahrungen im Freiwasser, treffen Gleichgesinnte und holen sich den letzten Feinschliff für die kommenden Wettkämpfe. „Es freut uns jedes Jahr, dass viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach den Beach Nights auch bei unseren weiteren Veranstaltungen an den Start gehen.", sagt Dagmar Buschbeck.