Veröffentlicht am 04.09.2026

Norderstedt. Das Betriebsamt der Stadt Norderstedt bietet mobile Schadstoffsammlungen in den Norderstedter Stadtteilen Glashütte und Norderstedt-Mitte an. Ausgeführt werden die Sammlungen von einer externen Firma im Auftrag der Stadt Norderstedt.

Die Sammlungen finden jeweils von 9 bis 15 Uhr statt:

Mittwoch, 9. September, in Glashütte

Auf dem Parkplatz des Glashütter Sport-Vereins (Poppenbütteler Straße 272)

Mittwoch, 16. September, in Norderstedt-Mitte

auf dem Rathausplatz (Rathausallee 50)

Während der Schadstoffsammlungen können Norderstedterinnen und Norderstedter bequem und kostenfrei Problemstoffe, wie zum Beispiel Lacke, kleine Elektrogeräte, Batterien, Leuchtstoffröhren oder Lösemittel, in haushaltsüblichen Mengen für eine fachgerechte Entsorgung abgeben. Das Angebot gilt – wie immer – für private Haushalte aus Norderstedt.

Problemstoffe können auch das ganze Jahr hindurch am Norderstedter Wertstoffhof (Friedrich-Ebert-Straße 76) abgegeben werden. Der Wertstoffhof hat montags von 10 bis 17 Uhr, dienstags bis freitags von 9 bis 16 Uhr und sonnabends von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen sind im Internet unter www.betriebsamt-norderstedt.de und in der Abfall-App zu finden.