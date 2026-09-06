Veröffentlicht am 06.09.2026

Norderstedt. Das Kompetenzzentrum Demenz in Schleswig-Holstein hat mit „Tablets im Umgang mit Menschen mit Demenz“ eine weitere praxisnahe Broschüre herausgegeben. Auch wenn ein Tablet das individuelle Gegenüber und das haptische Erleben von echten Gegenständen nicht ersetzen kann, richtig angewendet sind Tablets ein gutes Medium, um mit Menschen mit Demenz biografieorientiert, aktivierend und kommunikationsfördernd zu arbeiten. Was Ehrenamtliche, An- und Zugehörige oder Fachkräfte beachten sollten und welche Apps und Möglichkeiten sinnvoll für Menschen mit Demenz sind, verrät die neue Broschüre, die unter https://www.demenz-sh.de/technische-und-digitale-hilfen/ kostenlos zum Download bereit steht.

Adelina Berisha, beim Kompetenzzentrum Demenz unter anderem zuständig für Schulungen zum Thema Digitales und die Musterwohnung mit vielen technischen Hilfsmitteln, hat die Inhalte so erarbeitet, dass sie auch für Technik-Laien verständlich sind. „Die Broschüre bereichert im September die Veranstaltungstour „Demenz – (k)eine Frage des Alters“ zu Demenz und digitalen Hilfen gemeinsam mit mobil.digital und örtlichen Partnern ( 08.09. Quickborn, 11.09. Uetersen, 14.09. Kronshagen, 20.09. Tangstedt und 23.09. Bad Schwartau). Zudem ergänzt sie unsere Fortbildungsinhalte und Musterwohnungsführungen ideal.“, so Berisha.