Veröffentlicht am 22.07.2026

Norderstedt. FaceTwo ist eine aufstrebende Rockband aus Hamburg, die emotionales Songwriting mit kraftvollem, modernem Rock verbindet. Das Projekt wurde 2021 von Leon (Gesang, Gitarre) als Soloprojekt gegründet. Mit dem Einstieg von Matze (Bass, Gitarre) im Jahr 2022 entwickelte es sich zu einer kompletten Band, angetrieben von einer gemeinsamen Vision, natürlicher Chemie und der Leidenschaft für ehrliche, energiegeladene Musik.

Der Sound von FaceTwo ist roh, leidenschaftlich und energiegeladen – eine perfekte Mischung aus klassischen Rockeinflüssen, modernen Elementen und tiefer emotionaler Intensität. Songs wie „Play With Fire“, „ChapterTwo“, „The Hunt“ und „BFAM“ erkunden Themen wie Mut, Verlust, Angst, Liebe, Freundschaft und Selbstvertrauen. Musik, die zum Mitwippen, Tanzen und Nachdenken anregt. Mit über 100.000 Streams ihres gesamten Katalogs, mehr als 1.300 Followern in den sozialen Medien und einem starken Wachstum (+583 % Spotify-Hörer und +443 % Streams im Vergleich zum Vorjahr) etablieren sich FaceTwo stetig in der europäischen Rockszene.

Ihre Songs wurden bereits auf über 40 internationalen Radiosendern (u. a. in den USA, Großbritannien, Deutschland, Brasilien, Argentinien und der Schweiz) gespielt und in Publikationen wie Zillions Mag, CheersRollBoom, Afternoiz, crunchynewz, HeavyMetal Webzine und anderen vorgestellt. Produziert von Toma Moon im Mondbasis Studio Hamburg, vereint ihre Musik Leons kraftvollen Gesang, der mühelos zwischen roher Emotion und rauem Rock wechselt, mit treibenden Gitarrenriffs und ehrlichem Songwriting. Mit vier weiteren Singles bis mindestens Mitte 2026 und sechs anstehenden Live-Auftritten in Norddeutschland (u. a. beim Streetz Rockt Festival, House of Metal Festival, Betty's Black Pearl Bremen und Musicstar Norderstedt) blicken FaceTwo voller Energie und Ambitionen in die Zukunft. „Jeder Song ist ein neues Kapitel, ein neues Gefühl, eine neue Erfahrung“, sagt Leon. „Manche sind laut, manche leise, aber alle sind ehrlich und unverfälscht.“

FACE TWO 25.7.2026 Einlass: 19°° Uhr Beginn 20.00 Uhr Norderstedt, Music Star