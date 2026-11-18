Veröffentlicht am 18.11.2026

Norderstedt. Das Musical „Peterchens Mondfahrt" von Timo Riegelsberger erzählt die fantastische Reise der Geschwister Peterchen und Anneliese, die gemeinsam mit dem Maikäfer Herr Sumsemann zum Mond aufbrechen. Das Theater Life spielt dieses fantasievolle Musical im Dezember 2026 im Kulturwerk und der Aula im Schulzentrum-Süd.

In einer warmen Sommernacht begegnen die Geschwister Peterchen und Anneliese dem Maikäfer Herr Sumsemann, der verzweifelt nach Hilfe sucht. Vor langer Zeit wurde ihm sein sechstes Beinchen vom Mondmann geraubt. Nur zwei mutige Kinder können ihm helfen, es zurückzuholen. Peterchen und Anneliese erklären sich bereit, den Maikäfer auf seiner abenteuerlichen Reise zu begleiten.

Gemeinsam machen sie sich auf den Weg durch den nächtlichen Himmel. Dabei treffen sie auf geheimnisvolle und wunderliche Gestalten wie die Sterne, die Nachtfee und andere Naturgeister, aber auch dem Weihnachtsmann, dem Osterhasen und dem Sandmännchen, die ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Doch nicht alle Begegnungen sind freundlich: Immer wieder müssen die drei Mut, Zusammenhalt und Vertrauen beweisen, um Gefahren zu überwinden und ihren Weg fortsetzen zu können.

Auf dem Mond angekommen, stellen sie sich schließlich dem Mondmann, der das Beinchen bewacht. Mit Klugheit, Mut und der Kraft ihrer Freundschaft gelingt es Peterchen und Anneliese, Herrn Sumsemanns verlorenes Bein zurückzuerobern. Nach bestandener Prüfung kehren sie glücklich zur Erde zurück – reicher an Erfahrungen und mit der Gewissheit, dass Hilfsbereitschaft und Mut selbst die dunkelsten Mächte besiegen können.

„Peterchens Mondfahrt" ist ein fantasievolles Musical über Freundschaft, Verantwortung und den Glauben daran, dass auch die Kleinsten Großes vollbringen können.

Folgende Termine sind in Planung:

Samstag, 12. Dezember 2026, 15 Uhr, Kulturwerk am See

Sonntag, 13. Dezember 2026, 11 Uhr und 15 Uhr, Kulturwerk am See

Montag, 14. Dezember 2026, 08:30 Uhr und 11:00 Uhr (geschlossene Schulvorstellungen)

Samstag, 19. Dezember 2026, 15 Uhr, Aula im Schulzentrum Süd

Sonntag, 20. Dezember 2026, 15 Uhr, Aula im Schulzentrum Süd

Der Eintritt beträgt 10 Euro zuzüglich Vorverkaufs- und Systemgebühren. Tickets sind unter eventim.de und an allen eventim-Vorverkaufsstellen erhältlich. Unterstützt wird die Cast von Gastmitspielenden der Theatergruppe „Die bunten Marmeln" der Lebenshilfe Norderstedt und den Kindern des Theater Life.

Weitere Informationen: Theater Life – jung und creativ in Norderstedt e.V., Tel. 040/535 32 245