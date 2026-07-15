Veröffentlicht am 15.07.2026

Kreis Pinneberg / Kreis Segeberg (ots) In der vergangenen Woche (06.07.2026 bis 10.07.2026) fand ein Schwerpunkteinsatz der Brennpunktdienste der Polizeireviere Norderstedt, Pinneberg und Kaltenkirchen zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität in Verbrauchermärkten der Kreise Segeberg und Pinneberg unter Leitung des Brennpunktdienstes Norderstedt statt. Grund sind anhaltend hohe Zahlen an Taschen- und Trickdiebstählen in den Bereichen.

An den Einsatztagen stellten die eingesetzten Kräfte diverse Straftaten fest und leiteten Ermittlungsverfahren ein. Die Polizisten agierten dabei hauptsächlich in ziviler Kleidung. Das Einsatzkonzept basierte auf den Grundsätzen der seit Anfang Juni laufenden BAO SuSi.

Am Montag nahmen die Beamten drei georgische Staatsangehörige (männlich, 50, 40 und 36 Jahre) vorläufig fest, die in Henstedt-Ulzburg nach dem gemeinsamen Trickdiebstahl einer Geldbörse versuchten, die entwendete Bankkarte an einem Geldautomaten einzusetzen. Einen finanziellen Schaden verhinderten die Beamten durch den Einsatz.

Am Mittwoch stellten die Polizeikräfte vier georgische Staatsangehörige (männlich, 35, 2x 29 und 23 Jahre) fest, die sich illegal in Deutschland aufhielten und unerlaubt einer Beschäftigung nachgingen. Die Polizisten wurden aufgrund von Erkenntnissen aus vorherigen Einsätzen auf das Fahrzeug der Gruppe aufmerksam.

Ebenfalls Mittwoch konnten in Norderstedt zwei rumänische Staatsangehörige (männlich, 31 Jahre und weiblich, 30 Jahre) vorläufig festgenommen werden, die an mehreren Verbrauchermärkten in den Kreisen Segeberg und Pinneberg gebrauchte Druckerpatronen entwendeten, vermutlich, um diese später gewinnbringend zu verkaufen. Das Stehlgut wurde in dem Zuge sichergestellt.

Am Donnerstag beobachteten die eingesetzten Beamten zwei rumänische Staatsangehörige (weiblich, 39 und 38 Jahre) beim Ladendiebstahl und nahmen sie nach der Tat fest. Im Rahmen weiterer Maßnahmen stellten die Beamten fest, dass die Personen an dem Tag bereits zwei weitere Diebstähle begangen haben dürften.

Zudem stellten die Einsatzkräfte ebenfalls am Donnerstag noch drei Klemmbrettbetrüger fest, die vorgaben, gehörlos zu sein und für den "Landesverband für behinderte und taubstumme Kinder" gemeinnützig Spenden zu sammeln. Diesen Verein gibt es jedoch nicht. Es handelte sich um einen betrügerischen Vorwand durch die drei rumänischen Staatsangehörigen (männlich, 27 und 23 Jahre sowie weiblich, 19 Jahre), vermutlich um sich selbst zu bereichern. Die Personen konnten zudem keinerlei Behinderungen nachweisen.

Am Freitag stellten die Beamten im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle das Fahren ohne Fahrerlaubnis durch einen georgischen Staatsangehörigen (männlich, 35 Jahre) fest. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Ebenfalls Freitag kontrollierten die Polizisten einen Spendensammler und stellten bei Abfragen einen offenen Haftbefehl wegen Betrugs fest. Sie nahmen den Mann fest und führten ihn einer Justizvollzugsanstalt zu.

Die jeweils bei dem Einsatz vorläufig festgenommenen Personen wurden nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen und Einleitungen von Strafverfahren aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Haftgründe lagen in den Fällen nicht vor.

Im Rahmen der BAO SuSi wird innerhalb der Polizeidirektion Bad Segeberg durch optimierte Kommunikationswege auch über Polizeireviergrenzen hinaus die Polizeiarbeit noch besser vernetzt. Der Zusammenschluss der Brennpunktdienste ist dabei eine Entwicklung zur effizienteren Bekämpfung der Kriminalität im öffentlichen Raum. Schwerpunkteinsätze wie dieser bestätigen die Effektivität der Maßnahmen. Derartige Einsätze werden daher in Zukunft wiederholt werden.