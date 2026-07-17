Veröffentlicht am 17.07.2026

Norderstedt. Eine Demenz in jungen Jahren (Beginn vor dem 65. Lebensjahr) sowie die Frontotemporale Demenz (FTD) bringen für Betroffene und ihre An- und Zugehörigen oft besondere Herausforderungen mit sich. Eine Demenz in jungen Jahren ist häufig mit Fragen zur Berufstätigkeit, zur familiären Situation und zur Zukunftsplanung verbunden. Auch die Frontotemporale Demenz (FTD) kann unabhängig vom Alter des Erkrankungsbeginns besondere Belastungen mit sich bringen.

Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen des Projekts „Ankerpunkt junge Demenz für Schleswig-Holstein“, neben dem bestehenden Online-Gesprächskreis für Angehörige von Menschen mit FTD ein weiteres Angebot geschaffen. Ziel ist es eine niedrigschwellige Beratung bereitzustellen, die Betroffene und ihre Angehörigen unterstützt und stärkt.

Die telefonischen Sprechzeiten finden zweimal monatlich statt.

jeden ersten Donnerstag im Monat von 11:00 bis13:00 Uhr

jeden letzten Donnerstag im Monat von 15:00 bis 17:00 Uhr

Unter 040 23 83 044 21 beantworten die Mitarbeiterinnen des Kompetenzzentrums Demenz Anne Brandt und Patricia Camutepa während der Sprechzeiten Fragen, geben Informationen und unterstützen bei persönlichen Herausforderungen.

Weitere Informationen zum Ankerpunkt junge Demenz für Schleswig-Holstein finden Sie hier: https://www.demenz-sh.de/ankerpunkt-junge-demenz-fuer-schleswig-holstein/

Fotos: Die Projektmitarbeiterinnen Patricia Camutepa und Anne Brandt unterstützen nun auch telefonisch.