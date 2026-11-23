Veröffentlicht am 23.11.2026

Quickborn. Wie geht es mir mit Einsamkeit? Diese Frage steht im Mittelpunkt des nächsten Dialogangebots „Sprechen & Zuhören“ der Volkshochschule (VHS) Quickborn. Am Mittwoch, 25. November, sind Interessierte von 15.30 bis 17 Uhr eingeladen, sich in einem geschützten Rahmen mit dem Thema Einsamkeit auseinanderzusetzen, eigene Gedanken und Erfahrungen zu teilen und anderen Menschen aufmerksam zuzuhören.

Die Veranstaltung findet in den Räumen der VHS Quickborn, Bahnhofstraße 112, 1. Obergeschoss, 25451 Quickborn, statt. Der Eingang befindet sich am Bahnsteig der AKN. Moderiert wird der Nachmittag von Katrin Meyer.

Einsamkeit kann Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen begegnen. Das Dialogformat „Sprechen & Zuhören“ bietet hierfür einen besonderen Rahmen: Nicht das Diskutieren, Überzeugen oder Finden von Lösungen steht im Vordergrund, sondern die persönliche Erfahrung und die Begegnung auf Augenhöhe.

Entwickelt wurde das Format von Mehr Demokratie e. V. Die Teilnehmenden kommen in kleinen Gruppen von in der Regel vier Personen zusammen. Jede Person erhält genau vier Minuten Redezeit, um zu erzählen, wie sie das jeweilige Thema erlebt. Die anderen hören aufmerksam zu, ohne zu unterbrechen, nachzufragen oder zu kommentieren. So entsteht Raum für unterschiedliche Perspektiven und für ein gegenseitiges Verständnis, das über die eigene Erfahrung hinausgeht.

Die Veranstaltung wird im Rahmen des Projekts „Mitreden, Mitmachen, mit Dir“ durchgeführt. Das Projekt der Volkshochschulen in Schleswig-Holstein widmet sich der Demokratiebildung und wird von den Sparkassen gefördert. Das Dialogformat ermöglicht es, demokratische Gesprächskultur unmittelbar zu erleben: Alle Stimmen erhalten den gleichen Raum, unterschiedliche Sichtweisen dürfen nebeneinanderstehen und respektvolles Zuhören wird aktiv praktiziert.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine vorherige Anmeldung ist unter der E-Mail-Adresse vhs@quickborn.de oder per Telefon unter 04106/6129960 erforderlich. Die Kursnummer lautet 14401.