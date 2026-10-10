Veröffentlicht am 10.10.2026

Quickborn. Die Lampe flackert, die Nähmaschine streikt oder das kleine Holztischchen wackelt schon seit Monaten? Beim nächsten Repair-Treffpunkt bekommen kaputte Lieblingsstücke wieder eine Chance. Am Samstag, 31. Oktober, von 10 bis 13 Uhr öffnet die VHS Quickborn im Forum am Bahnhof erneut ihre Türen für alle, die gemeinsam mit dem Team der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer auf Fehlersuche gehen möchten.

Willkommen ist vieles, was nicht mehr so funktioniert, wie es soll: Elektrogeräte, Lampen, Uhren, Spielzeug, Laptops, Handys und Musikinstrumente ebenso wie Holzmöbel und kleinere Holzobjekte. Auch Bilderrahmen, Regale, Schränkchen oder Tischchen können mitgebracht werden. Selbst ungewöhnliche und skurrile Fundstücke schaut sich das vielseitig aufgestellte Team gerne an.

Gemeinsam wird zunächst geprüft, wo das Problem liegt und ob eine Reparatur möglich ist. Auch Nähmaschinen können vor Ort unter die Lupe genommen werden. Dabei geht es nicht nur darum, Dinge wieder funktionstüchtig zu machen: Der Repair-Treffpunkt steht auch für Nachhaltigkeit, gemeinsames Tüfteln und die Freude daran, Gegenständen ein zweites Leben zu schenken.

Wer neugierig ist, kann auch einfach vorbeischauen und sich ein Bild vom Repair-Treffpunkt machen.

Termine können telefonisch unter 04106-6129960 oder per E-Mail an vhs@quickborn.de vereinbart werden. Eine Anmeldung ist außerdem über www.vhs-quickborn.de unter der Kursnummer 140 ff möglich.

Ort: VHS im Forum, Bahnhofstraße 112, Quickborn

Foto: Reparieren statt wegwerfen: Beim VHS-Repair-Treffpunkt im Forum am Bahnhof bekommen defekte Lieblingsstücke am 31. Oktober eine neue Chance.