Veröffentlicht am 09.10.2026

Quickborn. Einsteigen, zurücklehnen und gemeinsam einen schönen Tag erleben: Auch im November lädt die VHS Quickborn wieder zu ausgewählten Tagesfahrten ein. Ob kulinarischer Genuss, ein Ausflug nach Kiel oder ein unterhaltsames Showprogramm – die neuen Angebote verbinden besondere Ziele mit geselliger Zeit unterwegs.

Möglich werden die Fahrten durch eine Kooperation der VHS Quickborn mit dem Reiseveranstalter Schmidt-Westerhorn. Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Quickborn gibt es dabei gleich mehrere Vorteile: Die Fahrten sind bereits ausreichend gebucht und finden deshalb auf jeden Fall statt. Der Ein- und Ausstieg ist direkt in Quickborn möglich. Zusätzlich erhalten Buchungen über die VHS einen exklusiven Rabatt von drei Prozent auf die angebotenen Last-Minute-Fahrten.

Im November stehen drei ganz unterschiedliche Ausflüge zur Auswahl:

Am Mittwoch, 4. November, geht es zum Damwildbraten und anschließend in den CITTI-PARK Kiel. Der Preis über die VHS beträgt 72,75 Euro.

Am Mittwoch, 11. November, steht ein gemeinsames Gänse-Essen auf dem Programm, verbunden mit einem Besuch in Hagenow. Die Fahrt kostet über die VHS 96,03 Euro.

Am Samstag, 14. November, führt die Reise zur Polizeishow nach Kiel. Ein Kaffeegedeck ist ebenfalls Teil des Programms. Der VHS-Preis beträgt 105,73 Euro.

Damit bietet die VHS Quickborn auch in der kühleren Jahreszeit Möglichkeiten, gemeinsam Neues zu entdecken, miteinander ins Gespräch zu kommen und einen besonderen Tag außerhalb des Alltags zu verbringen.

Weitere Informationen und Anmeldungen gibt es bei der VHS Quickborn unter vhs@quickborn.de oder telefonisch unter 04106 6129960.