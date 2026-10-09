Veröffentlicht am 09.10.2026

Quickborn. Gummistiefel an, Handschuhe überziehen, Astschere greifen – und gemeinsam etwas für einen ganz besonderen Ort tun: Der Förderverein Himmelmoor lädt im Oktober und November wieder zu mehreren Arbeitseinsätzen ins Himmelmoor ein. Willkommen sind alle, die Lust haben, mit anzupacken und ganz praktisch zum Erhalt des Moores beizutragen.

Im Mittelpunkt steht das sogenannte „Entkusseln“. Dabei werden in Absprache mit den Naturschutzbehörden Birken und andere unerwünschte Gehölze von den Moorflächen entfernt. Genau diese Arbeit gehört zu den wichtigen Pflegemaßnahmen im Himmelmoor.

Denn so schön junge Birken auf den ersten Blick wirken mögen: Auf empfindlichen Moorflächen können sie zum Problem werden. Sie entziehen dem Boden Wasser, beschatten die typische Moorvegetation und verändern damit nach und nach diesen besonderen Lebensraum. Das Entfernen von Gehölzaufwuchs ist deshalb ein wichtiger Baustein der Moorpflege und unterstützt das Ziel, offene und möglichst nasse Moorflächen zu erhalten.

Dabei zählt beim Entkusseln nicht nur Kraft. Viele Hände werden gebraucht – zum Schneiden, Sammeln, Tragen oder zum Auffüllen der sogenannten Benjeshecken, also Totholzhecken. Gerade das macht die Einsätze aus: Jede und jeder kann sich so einbringen, wie es passt.

Die nächsten Termine sind Dienstag, 13. Oktober, und Samstag, 17. Oktober, jeweils ab 10 Uhr, Samstag, 7. November, ab 10 Uhr, Dienstag, 17. November, ab 14 Uhr sowie Mittwoch, 25. November, ab 10 Uhr. Treffpunkt ist jeweils das Torfwerk. Wie lange gemeinsam gearbeitet wird, entscheidet sich vor Ort – auch abhängig vom Wetter. Menschen aller Altersgruppen sind willkommen.

Feste Schuhe, wettergerechte Kleidung und Handschuhe sind sinnvoll. Wer eine Astschere hat, kann sie gerne mitbringen, Werkzeug des Fördervereins steht aber ebenfalls zur Verfügung.

Und weil gemeinsames Anpacken auch gemeinsames Durchatmen bedeutet, wartet nach getaner Arbeit im Torfwerk eine kleine Stärkung: Der Förderverein sorgt für warme vegetarische Suppe, Würstchen, Brötchen sowie Kaffee und Tee.

Damit die Einsätze und die Verpflegung gut vorbereitet werden können, bittet der Förderverein um Anmeldung unter 04106/9757275 oder per E-Mail an post@foerderverein-himmelmoor.de.