Veröffentlicht am 08.10.2026

Quickborn. „Jeder kann Yoga üben, der atmen kann. Egal, wie alt du bist, wie beweglich oder wie dein Körper ist“, sagt der berühmte Yogalehrer Krichnamacharya. Die VHS Quickborn bietet an vier Wochentagen Yogakurse für eine gesunde, gymnastische Bewegung für alle Altersgruppen an. In einigen Kursen gibt es noch einzelne freie Plätze. Wer Interesse hat und in das umfangreiche Angebot kostenlos hineinschnuppern möchte, hat jetzt die Gelegenheit dazu.

Montag:

Yin Yoga mit Faszientraining für alle, 18 - 19.30 Uhr

Yoga für den Rücken, 18.30 - 19.30 Uhr

Sanftes Yoga, 19.45 - 20.45 Uhr

Yin Yoga mit Faszientraining für Männer, 19.45 - 21.15 Uhr

Dienstag:

Shanti Yoga für Alle, 17 - 18.30 Uhr

Pilates/Yogilates für Fortgeschrittene, 9 - 10 Uhr

Yoga, kraftvolle Asanas für Männer, 19 - 20.30 Uhr

Mittwoch:

Faszienyoga mit Hatha-Yoga-Elementen für Alle, 15 - 16.30 Uhr

Und Faszienyoga mit Hatha-Yoga-Elementen für Alle, 17 - 18.30 Uhr

Rückenkurs mit Yoga und Atemübungen, 18 - 19.15 Uhr

Yoga für Männer

Donnerstag:

NEU: Mixed Yoga für alle am Donnerstagabend, 18 - 19.15 Uhr

NEU: Yoga für Starter am Donnerstagabend, 19.30 - 20.45 Uhr

Freitag:

Yin + Hatha-Yoga am Freitagnachmittag, 16 - 17.15 Uhr, Start ab 7. Februar

Die VHS bittet um Anmeldung, da die Plätze begrenzt sind.

Bitte mitbringen: eine Yogamatte, eine kleine Decke, etwas zu trinken.

Nach dem Schnuppern ist ein Einstieg jederzeit anteilig in einen laufenden Kurs möglich. Das Team der VHS Quickborn steht gern unter 04106-6129960 oder vhs@quickborn.de zur Verfügung. Eine Buchung ist per Email oder auf der Website: vhs-quickborn.de zur Nummer 341 ist auch möglich.