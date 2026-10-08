Quickborn. „Jeder kann Yoga üben, der atmen kann. Egal, wie alt du bist, wie beweglich oder wie dein Körper ist“, sagt der berühmte Yogalehrer Krichnamacharya. Die VHS Quickborn bietet an vier Wochentagen Yogakurse für eine gesunde, gymnastische Bewegung für alle Altersgruppen an. In einigen Kursen gibt es noch einzelne freie Plätze. Wer Interesse hat und in das umfangreiche Angebot kostenlos hineinschnuppern möchte, hat jetzt die Gelegenheit dazu.
Montag:
Yin Yoga mit Faszientraining für alle, 18 - 19.30 Uhr
Yoga für den Rücken, 18.30 - 19.30 Uhr
Sanftes Yoga, 19.45 - 20.45 Uhr
Yin Yoga mit Faszientraining für Männer, 19.45 - 21.15 Uhr
Dienstag:
Shanti Yoga für Alle, 17 - 18.30 Uhr
Pilates/Yogilates für Fortgeschrittene, 9 - 10 Uhr
Yoga, kraftvolle Asanas für Männer, 19 - 20.30 Uhr
Mittwoch:
Faszienyoga mit Hatha-Yoga-Elementen für Alle, 15 - 16.30 Uhr
Und Faszienyoga mit Hatha-Yoga-Elementen für Alle, 17 - 18.30 Uhr
Rückenkurs mit Yoga und Atemübungen, 18 - 19.15 Uhr
Yoga für Männer
Donnerstag:
NEU: Mixed Yoga für alle am Donnerstagabend, 18 - 19.15 Uhr
NEU: Yoga für Starter am Donnerstagabend, 19.30 - 20.45 Uhr
Freitag:
Yin + Hatha-Yoga am Freitagnachmittag, 16 - 17.15 Uhr, Start ab 7. Februar
Die VHS bittet um Anmeldung, da die Plätze begrenzt sind.
Bitte mitbringen: eine Yogamatte, eine kleine Decke, etwas zu trinken.
Nach dem Schnuppern ist ein Einstieg jederzeit anteilig in einen laufenden Kurs möglich. Das Team der VHS Quickborn steht gern unter 04106-6129960 oder vhs@quickborn.de zur Verfügung. Eine Buchung ist per Email oder auf der Website: vhs-quickborn.de zur Nummer 341 ist auch möglich.