Veröffentlicht am 10.11.2026

Bad Bramstedt. Die vier Hamburger MusikerInnen Annika Steinke-Dieng, Jochen Buschmann, Maximilian Meeder und Thekla Kersken, alle mit fundierter klassischer Ausbildung, nehmen Sie mit auf eine musikalische Reise durch Zeiten und Kulturen. Im Gepäck haben sie Klänge aus Afrika, Südamerika, der Türkei, den USA, Irland und Finnland – und Musik von Bach, Kapsberger und Satie.

Seit fast 20 Jahren zählt das ESQ zu den festen Größen der Hamburger Gitarrenszene. In ihrem aktuellen Programm „im fluss“ reisen sie musikalisch „von Hamburg in die Welt“. Neben Werken der Hamburger Komponisten Tilman Hübner, Maximilian Meeder und Mehmet Ergin präsentieren sie musikalische Perlen aus den unterschiedlichsten Ecken der Welt. Folkloristisch inspirierte Musik aus Finnland und Irland, kubanische Rhythmen, kantige Klänge des amerikanischen Komponisten Daniel Bernard Roumain aus den Ghettos Amerikas. Einen Kontrapunkt bildet Barockmusik von Kapsberger und Bach sowie die Musik Eric Saties in einer Neu-Kompsition für Gitarrenquartett des Briten Stephen Goss. Das Elbe Saiten Quartett hat neben den vier Gitarren eine finnische Kantele, ein Cello und allerlei Percussion mit an Bord, sodass auch klanglich für Abwechslung gesorgt ist. Willkommen an Bord! ESQ – minimalistisch – folkloristisch – klassisch – jazzig – rhythmisch!

Elbe Saiten Quartett - im fluss

Freitag, 13. November 2026

im Foyer des Kurhaustheaters

Oskar-Alexander-Straße 26

24576 Bad Bramstedt

Beginn: 20:00 Uhr, Einlass: 19:00 Uhr

Eintritt: 25,- € ermäßigt: 22,- €

Kartenverkauf:

findefuxx, Kirchenbleeck 5, 24576 Bad Bramstedt, Tel. 04192 8190133

Amt zum Glück im Schloss, Bleeck 16, 24576 Bad Bramstedt, Tel. 04192 506-27

Abendkasse

Weitere Infos : www.kleinebuehne-bb.de