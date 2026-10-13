Veröffentlicht am 13.10.2026

Bad BramstedtWas passiert eigentlich mit dem Wasser, nachdem es im Abfluss verschwunden ist? Wohin fließt es – und wie wird daraus wieder sauberes Wasser? Bei der nächsten Kinderakademie der Stadt Bad Bramstedt geht es dorthin, wo diese Fragen ganz praktisch beantwortet werden: auf die Kläranlage.

Am Samstag, 21. November 2026, von 10.30 bis 12.30 Uhr heißt es „Igitt? Von wegen! – Dem Abwasser auf der Spur“. Bei einer Führung über die Kläranlage lernen die Kinder Schritt für Schritt den Weg des Abwassers kennen und erfahren, wie viel Technik und Wissen notwendig sind, um es zu reinigen.

Dabei gibt es einiges zu entdecken: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erleben die verschiedenen Stationen der Abwasserreinigung direkt vor Ort und erfahren, welche Aufgaben Maschinen, Becken und biologische Prozesse übernehmen. Besonders spannend wird es beim Blick durchs Mikroskop. Dort zeigt sich, dass bei der Reinigung winzig kleine Helfer eine entscheidende Rolle spielen: Mikroorganismen, die mit bloßem Auge gar nicht zu erkennen sind.

„Für die meisten von uns ist es ganz selbstverständlich: Wir drehen den Wasserhahn auf oder betätigen die Spülung – und danach ist das Wasser einfach weg. Was anschließend damit passiert, ist aber ziemlich spannend“, sagt Freddy Babel, Leiter der Stadtentwässerung. „Wir möchten den Kindern zeigen, wie viele Schritte notwendig sind, um Abwasser wieder zu reinigen, welche Technik dahintersteckt und welche wichtige Arbeit dabei auch kleinste Lebewesen leisten.“

Eine kleine Mitmachaktion sorgt außerdem dafür, dass es nicht beim Zuschauen bleibt. So macht die Kinderakademie auch dieses Mal ein Thema erlebbar, das uns jeden Tag betrifft, über das wir uns im Alltag aber nur selten Gedanken machen.

Die Kinderakademie ist ein außerschulisches Bildungsangebot der Stadt Bad Bramstedt und bringt Kinder an besondere Lernorte in der Stadt. Statt nur darüber zu sprechen, heißt es entdecken, ausprobieren, nachfragen und selbst erleben.

Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 30 Personen begrenzt. Eine vorherige Anmeldung im Amt. Zum Glück. – Kultur- und Tourismusbüro im Bad Bramstedter Schloss oder unter zumglueck@badbramstedt.de ist daher erforderlich.