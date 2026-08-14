Veröffentlicht am 14.08.2026

Bad Bramstedt. Wenn das Leben mal grau ist, sorgt Tania Fritz für Farbtupfer. Mit Klavier, Ukulele und Gesang lädt die Liedermacherin, die Jazz und Popmusik studiert hat, ein in ihre musikalische Welt voller kleiner Glücksmomente. Tanias Songs sind wie kleine Geschichten, die sich um das Schöne im Alltäglichen drehen.

Sie macht daraus Musik, die sich leicht anfühlt, ohne seicht zu sein – eine Art musikalische Hausapotheke gegen den „kleinen Seelenschnupfen“. Stilistisch klingt dabei immer wieder die Inspiration durch große Künstlerinnen wie Carole King, Joni Mitchell oder Pe Werner mit. Die Jazz-Schlagzeugerin Anne Diedrichsen und der Bassist Lars Hansen bilden das perfekte Fundament für Tanias klare Stimme, die mit Seele und Leichtigkeit ihre feinfühligen deutschen Texte zum Ausdruck bringt. Gemeinsam entsteht ein Sound, der sich irgendwo zwischen Jazz, Pop und einer Prise Singer-Songwriter bewegt – unverwechselbar und doch vertraut.

Tania Fritz "Das kleine Glück" im Trio mit Anne Diedrichsen und Lars Hansen

Freitag, 18. September 2026

Foyer des Kurhaustheater | Oskar-Alexander-Straße 26 | 24576 Bad Bramstedt

Beginn: 19:30 Uhr | Einlass: 19:00 Uhr

Eintritt: 25,-€, ermäßigt: 22,-€

Veranstalter: Kleine Bühne Bad Bramstedt e.V. Vorverkauf: findefuxx Kirchenbleeck 5, Tel. 04192-8190133 Amt zum Glück im Schloss, Bleeck 16, Tel.04192-506-27 Abendkasse

Weitere Informationen: www.kleinebuehne-bb.de