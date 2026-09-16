Veröffentlicht am 16.09.2026

Henstedt-Ulzburg. Fahrräder und E-Bikes sind beliebt, oft wertvoll – und leider auch eine begehrte Beute für Fahrraddiebe. Um Langfingern das Handwerk zu erschweren, bietet der ADFC Henstedt-Ulzburg eine Fahrradcodieraktion an. Auf dem Rathausfest Henstedt-Ulzburg am 20.09.2026 von 12.30 bis 15.00 Uhr können Bürgerinnen und Bürger ihre Räder vor dem Rathaus codieren lassen. Warum ist eine Codierung sinnvoll? Bei der Codierung wird der Rahmen des Fahrrads mit einer individuellen Nummer versehen. Dieser Code zeigt sofort, wer die rechtmäßige Eigentümerin oder der rechtmäßige Eigentümer des Rades ist. Der Vorteil: Der Weiterverkauf gestohlener Räder wird für Diebe extrem unattraktiv, da die Abschreckungswirkung hoch ist. Gleichzeitig hilft die Codierung der Polizei, aufgefundene Fahrräder schnell und unkompliziert den rechtmäßigen Besitzern zuzuordnen. „Viele Fahrräder sind an stark frequentierten Orten wie Bahnhöfen oft unzureichend gesichert“, erklärt Jens Daberkow vom ADFC Henstedt-Ulzburg. „Ein gutes Schloss ist Pflicht. Die Codierung ist der entscheidende zweite Schritt, um Dieben das Leben schwer zu machen.“

Wichtige Hinweise für Teilnehmer: Die Codierung wird Mittels Klebeetikett und Sicherheitssiegel beschädigungsfrei durchgeführt. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bittet der ADFC darum, folgende Unterlagen direkt mitzubringen:

• Ein gültiges Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) • Den Kaufbeleg oder einen Eigentumsnachweis für das Fahrrad • Das eigene Fahrrad • Idealerweise den vorab ausgefüllten und zweifach ausgedruckten Codierauftrag, der online über die Website des ADFC Henstedt-Ulzburg heruntergeladen werden kann. • Über eine Anmeldung mit Name und Anschrift unter Codierung@adfc-hu.de kann die Wartezeit verringert werden,

Kosten: Die Codierung kostet 15 € pro Fahrrad. Für ADFC-Mitglieder (oder Personen, die direkt vor Ort eine Mitgliedschaft abschließen) ist der Service vergünstigt auf 10€ Die Einnahmen kommen direkt der lokalen Vereinsarbeit für eine fahrradfreundliche Region zugute. Interessierte sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Bei Fragen zur Aktion steht der ADFC Henstedt-Ulzburg gerne zur Verfügung.