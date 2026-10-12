Veröffentlicht am 12.10.2026

Quickborn/Henstedt-Ulzburg. Am 08.10.2026 vollstreckten Beamte der Kriminalinspektion Pinneberg in Quickborn, Henstedt-Ulzburg sowie in Niedersachsen Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Itzehoe. Vorausgegangen waren intensive Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Zwei Personen wurden für weitere Maßnahmen zu Polizeidienststellen gebracht. Für eine von Ihnen ordnete das Gericht die Untersuchungshaft an.

Seit April 2026 werden von der Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalinspektion Pinneberg umfangreiche Ermittlungen gegen zwei 40- und 65-jährige Männer aus Quickborn (beide deutsche Staatsangehörigkeit) geführt.

Sie stehen im Verdacht, mit illegalen Betäubungsmitteln und Cannabis in nicht geringer Menge Handel zu betreiben. Im Zuge der intensiven Ermittlungen konnten auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe über das Amtsgericht Itzehoe insgesamt acht Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt und am gestrigen Nachmittag vollstreckt werden. Hierbei handelt es sich um fünf Objekte in Quickborn, zwei in Henstedt-Ulzburg und ein Objekt im Landkreis Uelzen (Niedersachsen).

Bei den mit einem Großaufgebot an Polizeibeamten durchgeführten Durchsuchungen konnten diverse Mobiltelefone, Bargeld im fünfstelligen Bereich, eine geringe Menge Kokain und mehrere Kilogramm Cannabis sowie eine Vielzahl von verschreibungspflichtigen Medikamenten aufgefunden und sichergestellt werden. In einem Objekt stellten die Beamten eine illegal betriebene Glücksspielhalle fest.

Hier wurden insgesamt fünf Glücksspielautomaten sichergestellt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe wurde der 40-jährige Hauptbeschuldigte heute einem Haftrichter am Amtsgericht Itzehoe vorgeführt. Der Richter erließ antragsgemäß Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Er wird nun einer Haftanstalt zugeführt. Er, aber auch der 65-Jährige werden sich im weiteren laufenden Verfahren verantworten müssen.