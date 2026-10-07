Veröffentlicht am 07.10.2026

Kaltenkirchen. Am Donnerstag, den 29.10.2026 um 19:00 Uhr wird Rechtsanwalt und Syndikusrechtsanwalt bei Haus & Grund Schleswig- Holstein Martin Rathsack einen Überblick geben über die Grundlagen des Erbrechts, gesetzlich und durch Testament.

Im Vortrag wird besonderes Augenmerk auf die Übertragung größerer Vermögenswerte, insbesondere Immobilien gelegt: deren vorherige Übertragung zu Lebzeiten, steuerrechtliche Auswirkungen und rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten. Gerne können im Anschluss an die Veranstaltung Fragen in der Runde diskutiert werden.

Der kostenlose Informationsabend findet im Rahmen der „Kaltenkirchener PERSPEKTIVEN“ im Haus der Sozialen Beratung – Beratungszentrum Kaltenkirchen, Flottkamp 13b (1.OG/Raum: 1.30) statt.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.