Veröffentlicht am 07.10.2026

Kaltenkirchen. Ehrenamtliches Engagement macht Kaltenkirchen lebenswerter – und genau dieser Einsatz soll sichtbar gewürdigt werden. Zum 24. Mal zeichnet die Stadt Kaltenkirchen Menschen und Gruppen für herausragende ehrenamtliche Verdienste aus. Jetzt sind die Kaltenkirchenerinnen und Kaltenkirchener gefragt: Bis zum 30. November 2026 können sie Vorschläge für die Ehrung einreichen.

Gesucht werden Erwachsene, Kinder und Jugendliche sowie Gruppen, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich und unentgeltlich für Kaltenkirchen engagieren. Voraussetzung ist, dass ihr Einsatz über das übliche Maß hinausgeht oder sie sich bereits über einen langen Zeitraum freiwillig einbringen. Das Engagement kann dabei ganz unterschiedliche Bereiche umfassen – beispielsweise Kinder- und Jugendarbeit, Schule, Kultur, Sport, Soziales oder den kirchlichen Bereich. Auch Vorschläge, die bereits in der Vergangenheit eingereicht, aber bislang nicht berücksichtigt wurden, können erneut vorgeschlagen werden.

„Viele Dinge, die unsere Stadtgemeinschaft ausmachen, wären ohne Menschen, die freiwillig Zeit, Energie und Herzblut investieren, nicht möglich. Mit unserer Auszeichnung möchten wir dieses Engagement sichtbar machen und Danke sagen. Deshalb freue ich mich über jeden Vorschlag aus der Bevölkerung – gerade auch für Menschen, die sich vielleicht eher im Hintergrund engagieren“, sagt Bürgermeister Stefan Bohlen.

Wer soll ausgezeichnet werden?

Bei den Vorschlägen kommt es insbesondere auf eine aussagekräftige Begründung an. Eine reine Aufzählung von Ämtern reicht nicht aus. Vielmehr sollte beschrieben werden, was das besondere Engagement der vorgeschlagenen Person oder Gruppe ausmacht. Ergänzend können beispielsweise Presseartikel, Berichte oder andere Unterlagen eingereicht werden.

Über die Vergabe entscheidet eine Kommission. Ihr gehören jeweils eine Vertreterin oder ein Vertreter der in der Stadtvertretung vertretenen Fraktionen und der Jugendstadtvertretung sowie die Bürgervorsteherin und der Vorsitzende des Seniorenbeirates an. Die ausgewählten Ehrenamtlichen erhalten eine Urkunde und eine Ehrennadel der Stadt Kaltenkirchen. Die Ehrung erfolgt im Rahmen des Neujahrsempfangs 2027.

Vorschläge bis zum 30. November einreichen

Vorschläge können frei formuliert oder mithilfe des entsprechenden Vorschlagsvordrucks eingereicht werden. Die Vordrucke sind an der Information im Rathaus erhältlich und stehen zudem auf www.kaltenkirchen.de zum Download bereit.

Einsendeschluss ist der 30. November 2026. Vorschläge können an die Stadt Kaltenkirchen, Holstenstraße 14, 24568 Kaltenkirchen, oder per E-Mail an info@kaltenkirchen.de geschickt werden.