Veröffentlicht am 12.10.2026

Kaltenkirchen. Am 16. und 17. Oktober wird der Festplatz in Kaltenkirchen wieder zur Wiesn – mit Original Starnberger Oktoberfestbier, bayerischen Spezialitäten, Musik und ausgelassener Feststimmung. Dirndl und Lederhosen dürfen wieder aus dem Schrank geholt werden: Am Freitag, 16. Oktober, und Samstag, 17. Oktober 2026, heißt es auf dem Festplatz in Kaltenkirchen wieder „O’zapft is!“. Die Kaltenkirchener Wiesn 2026 laden an zwei Abenden zu bayerischer Lebensfreude, Musik, geselligem Beisammensein und zünftiger Wiesn-Atmosphäre ein. Jeweils ab 18 Uhr verwandelt sich der Festplatz an der Straße Im Grunde in eine bayerische Feierzone. Auf die Besucherinnen und Besucher warten Musik, bayerische Spezialitäten, Oktoberfestbier und jede Menge Gelegenheit, gemeinsam mit Freunden, Kollegen oder der Familie einen besonderen Abend zu verbringen. Pro Abend werden bis zu 2.500 Gäste erwartet.

„Die Kaltenkirchener Wiesn sind für uns mehr als nur ein Oktoberfest. Wir möchten Menschen aus Kaltenkirchen und der gesamten Region zusammenbringen und ihnen zwei Abende schenken, an denen gemeinsam gefeiert, gelacht und angestoßen werden kann. Dafür holen wir ein Stück bayerische Lebensfreude in den Norden“, sagt Kai-Michael Funke, der die Wiesn gemeinsam mit Christoph Schillak veranstaltet.

Original Starnberger Oktoberfestbier Für das passende Wiesn-Gefühl darf natürlich auch das richtige Bier nicht fehlen. Auch in diesem Jahr wird bei den Kaltenkirchener Wiesn Original Starnberger Oktoberfestbier ausgeschenkt. Die Maß kostet 12 Euro.

„Uns ist wichtig, dass die Gäste ein authentisches Wiesn-Erlebnis genießen können. Dazu gehören die richtige Atmosphäre, gute Musik, bayerische Spezialitäten und natürlich auch das passende Bier. Deshalb schenken wir auch in diesem Jahr wieder Original Starnberger Oktoberfestbier aus. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit vielen Gästen aus der gesamten Region zwei unvergessliche Abende zu feiern“, sagt Christoph Schillak, der die Veranstaltung gemeinsam mit Kai-Michael Funke organisiert.

Bayerisches Lebensgefühl im Norden Ob stilecht in Dirndl und Lederhose oder einfach in ganz normaler Feierlaune: Bei den Kaltenkirchener Wiesn steht das gemeinsame Erlebnis im Mittelpunkt. Bayerische Spezialitäten, frisch gezapftes Oktoberfestbier und musikalische Unterhaltung sorgen für das passende Umfeld.

Für die musikalische Stimmung sorgen am Freitag DJ Daniel MIC und am Samstag Michael Wittig.

Dabei richtet sich die Veranstaltung nicht nur an eingefleischte Oktoberfestfans. Die Kaltenkirchener Wiesn wollen Menschen aus der Stadt und der gesamten Region zusammenbringen und einen geselligen Treffpunkt für zwei besondere Abende im Oktober schaffen. Traditionell sind die Kaltenkirchener Wiesn dabei das späteste Oktoberfest in Schleswig-Holstein.

Wer mit Freunden, Kollegen oder der Familie gemeinsam feiern möchte, kann neben regulären Eintrittskarten auch einen Wiesn-Tisch für acht Personen reservieren. Zwei Abende, ein Wiesn-Gefühl

Die Kaltenkirchener Wiesn 2026 finden am Freitag, 16. Oktober, und Samstag, 17. Oktober, jeweils ab 18 Uhr auf dem Festplatz Kaltenkirchen statt. Der Eintritt ist ab 11 Euro erhältlich. Für Gruppen besteht die Möglichkeit, einen Tisch für acht Personen zu reservieren.

Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Gäste und zwei stimmungsvolle Abende mit bayerischem Flair mitten in Kaltenkirchen. Kaltenkirchener Wiesn 2026 – die wichtigsten Informationen Veranstaltung: Kaltenkirchener Wiesn – Das Oktoberfest Datum: Freitag, 16. Oktober 2026 Samstag, 17. Oktober 2026

Beginn: jeweils 18:00 Uhr Ort: Festplatz Kaltenkirchen Im Grunde 2 24568 Kaltenkirchen

Eintritt: Vorverkauf 11 Euro // Abendkasse 15 Euro Wiesn-Tisch: 165 Euro für 8 Personen (inklusive Eintritt) Oktoberfestbier: Original Starnberger Oktoberfestbier Preis Maß: 12 Euro