Veröffentlicht am 16.11.2026

Kaltenkirchen. Am 19. November 2026 startet im Mehrgenerationenhaus Am Markt der Tausendfüßler Stiftung der Kurs „Sicher auf den Beinen“. Das Angebot richtet sich an Seniorinnen und Senioren, die ihre Mobilität erhalten, ihre Gangsicherheit verbessern und Stür-zen vorbeugen möchten. Der Kurs findet donnerstags von 11:15 bis 12:15 Uhr statt und umfasst vier Termine. Mit zunehmendem Alter werden Gleichgewicht, Beweglichkeit und Koordination immer wichtiger, um den Alltag selbstständig und sicher bewältigen zu können. Im Kurs „Sicher auf den Beinen“ trainieren die Teilnehmenden gezielt Kraft, Balance, Koordination und Reaktionsfähigkeit. Die Übungen orientieren sich an Alltagssituationen und helfen dabei, Unsicherheiten beim Gehen zu reduzieren sowie Hindernisse sicherer zu bewältigen. Das Training basiert auf aktuellen sporttherapeutischen Erkenntnissen und wird individuell an die jeweiligen Voraussetzungen der Teilnehmenden angepasst. Dadurch eignet sich der Kurs sowohl für aktive Seniorinnen und Senioren als auch für Menschen mit leichten Bewegungseinschränkungen. Die Teilnahme mit Rollator oder Gehhilfe ist ausdrücklich möglich.

Neben der körperlichen Fitness stehen vor allem Selbstständigkeit, Mobilität und Lebensqualität im Mittelpunkt. In einer angenehmen Gruppenatmosphäre erhalten die Teilnehmenden wertvolle Impulse, um sich im Alltag sicherer zu bewegen und ihr persönliches Sturzrisiko zu verringern.

Der Kurs kostet 60 Euro und umfasst vier Termine. Eine Anmeldung ist erforderlich: www.letsgetmoving.de | letsgetmoving@gmx.de | 0152 12872006

Ort: Mehrgenerationenhaus Am Markt 2, 24568 Kaltenkirchen