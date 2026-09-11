Veröffentlicht am 11.09.2026

Neumünster. Dr. Ralph Kricke erhält am 25. September um 19.00 Uhr in der Werkhalle in Neumünster, Klosterstraße 16 den Jazz-Förderer-Preis des Kulturforums Schleswig-Holstein. Seit vielen Jahren ist Ralph Kricke der künstlerische Leiter des erfolgreichen jährlichen SummerJazz in Pinneberg. In diesem Jahr fand am letzten August-Wochenende das 30. Festival statt.

Kricke ist nicht nur der Leiter des Festivals, sondern selbst auch engagierter Musiker in Pinneberg. Jedes Jahr besuchen rund 10.000 Fans das Festival, das für die BesucherInnen kostenfrei ist.

Ralph Kricke hat den Vorsitz des Fördervereins SummerJazz Pinneberg im Jahr 2017 übernommen. Schon seit 2005 unterstützt er die Organisation. Der Gründer des Festivals und Ehrenvorsitzende Günter Kleinschmidt wird bei der Preisverleihung die Laudatio halten.

„Veranstaltungen wie das SummerJazz in Pinneberg mit so engagierten Menschen wie Ralph Kricke, die für den Jazz brennen, sorgen dafür, dass sich auch bei uns im Land immer wieder JazzmusikerInnen einem breiten Publikum präsentieren können,“ so Wolfgang Röttgers der Vorsitzende des Kulturforums Schleswig-Holstein.

Die Jury bestehend aus Prof. Bernd Ruf, der Jazzgitarristin Sandra Hempel (Mitglied der NDR-Bigband), Ralf Johannsen (Vorsitzender der Jazzclubs Neumünster), Agnes Trenka (Kultur- büro der Stadt Neumünster) und Wolfgang Röttgers hatte sich einstimmig für Vergabe des Preises in Höhe von 1000,- Euro an Dr. Ralph Kricke ausgesprochen.

Im Anschluss an die Preisverleihung folgt ein Konzert des Sängers und Trompeters Jeff Cascaro mit seiner Band.