Veröffentlicht am 09.09.2026

Neumünster. Beim Sonderpostenmarkt Thomas Philipps in Neumünster-Gadeland ist am Mittwochmorgen die Decke eingestürzt. Laut Polizei ging der Alarm gegen 8.30 Uhr ein – zu diesem Zeitpunkt hatte die Filiale im Störpark noch nicht geöffnet, die Türen sollten erst eine halbe Stunde später aufgehen.

Die Einsturzursache und ob Mitarbeiter zu Schaden kamen ist noch ungeklärt. Der Markt bleibt vorerst geschlossen, ein größerer Bereich rund um das Gebäude wurde abgesperrt. Auf dem Parkplatz liegen zahlreiche Einrichtungsgegenstände aus dem Sortiment verstreut.

Der Standort im Störpark existiert seit 2016 und hat eine ca. 4.000 Quadratmeter große Verkaufsfläche. Erst im letzten Jahr wurde die Filiale umfassen saniert.