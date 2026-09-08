Veröffentlicht am 08.09.2026

Neumünster. Der Vortrag widmet sich der Frage, welche Möglichkeiten und Grenzen Wärmepumpen als Heizsystem bieten. Prof. Dr. Dietmar Block von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel erläutert grundlegende physikalische Prinzipien, die Funktionsweise der Wärmepumpe und ihre Eignung für unterschiedliche Gebäude.

Dabei werden auch kontroverse Einschätzungen zur Wärmepumpe aufgegriffen und diskutiert. Der Vortrag der Universitätsgesellschaft findet am Dienstag, 15. September 2026, um 19:30 Uhr in der Volkshochschule Neumünster (Gartenstraße 32) statt.

Für Mitglieder der Universitätsgesellschaft, Schüler*innen und Student*innen ist der Eintritt frei, der Normalpreis beträgt 7,00 Euro und wird vor Ort erhoben. Eine Anmeldung unter Tel. 04321 942-5602 oder vhs@neumuenster.de wird erbeten; weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter Angabe der Kursnummer CC10020VO ebenfalls auf www.vhs-neumuenster.de.