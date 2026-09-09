Veröffentlicht am 09.09.2026

Neumünster. Am Mittwoch, 30. September 2026, startet an der vhs Neumünster ein Spanischkurs auf der Stufe A1 für Teilnehmende mit sehr geringen Vorkenntnissen. Der Kurs ermöglicht einen Einstieg in die spanische Sprache mit Muße und baut ab Lektion 2 auf dem Lehrwerk „Con gusto nuevo A1“ auf.

Der Kurs unter Leitung von Gabriela Dunkelgod findet zwölfmal mittwochs von 15:00 bis 16:30 Uhr in der Volkshochschule Neumünster (Gartenstraße 32) statt. Die Teilnahme kostet 190,00 Euro. Bitte mitbringen: Con gusto nuevo A1, Klett Verlag, ISBN 978-3-12-514671-6. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie die Anmeldung finden Sie unter Angabe der Kursnummer CC44412 auf www.vhs-neumuenster.de oder per E-Mail an vhs@neumuenster.de.